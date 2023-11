U UTORAK PROLEĆNA TEMPERATURA, A ONDA SLEDI OBRT: Padaće kiša i SNEG, a evo kakvo će vreme biti za ARANĐELOVDAN

Od utorak biće na kratko toplije, a već uveče stiže i novo pogoršanje uz kišu i umereno zahlađenje, prognozira profesor geografije i meteorolog-amater Marko Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Kako navodi padavine se očekuju i u sredu, ali na jugoistoku regiona, dok se sneg može očekivati iznad 1.100 metara nadmorske visine.

„Danas će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, dok se sutra tokom dana očekuje umereno do znatno oblačno uz ređu pojavu slabe kiše. Duvaće pojačan južni i juozapadni vetar, ali se olujni udari ne očekuju. Krajem dana i u toku večeri hladan front prvo severu, a zatim i ostalim delovima regiona donosi jače pogoršanje uz kišu, zahlađenje i prolazno jak severozapadni vetar. U sredu hladnije, na severu od sredine dana suvo, dok se na jugoistoku padavine očekuju do posle podneva. Vetar umeren, severozapadni. U utorak dnevni maksimum nad fenskim delom Srbije i BiH lokalno i oko 20 stepeni Celzijusa, a u sredu uglavnom do 7 do 14 stepeni Celzijusa. Uveče razvedravnje nad većim delom regiona. U četvrtak jutro hladno, nad južnim i središnji delovima ponegde i maglovito. U toku dana uglavnom suvo uz promenljivu oblačnost dok bi na severu ponegde moglo biti prolazne kiše. Vetar uglavnom slab, jugozapadni, dok će se dnevni maksimum kretati od 9 do 15 stepeni Celzijusa”, prognozira Čubrilo.

Kako navodi u petak i subotu očekuje se prolazno pogoršanje vremena koje će u petak doneti pojavu kiše, koja lokalno može biti i obilna, dok su padavine za subotu još uvek neizvesne nad severnim delovima regiona, dok bi ih trebalo biti nad središnjim i južnim oblastima.

Sa premeštanjem hladnog fronta u petak posle podene vetar u okretanju na jak severozapadni uz osetnije zahlađenje i spuštanje snežne granice na oko 800 metara nadmorske visine. U petak maksimum od 7 do 13, uveče u daljem padu, a za naredni vikend uglavnom od 4 do 9, iznad 800 metara nadmorske visine ispod 2 stepena Celzijusa.

Ćubrilo prognozira i kakvo će vreme biti oko Aranđelovdana, jedne od najrasprostranjenijoj slavi u Srba.

„Početkom sledeće nedelje suvo uz jutarnji mraz i dnevni maksimum u manjem porastu. U naredni utorak i sredu ponovo kiša povremeno, posebno na severu regiona, u toku noći bez mraza i dnevne maksimume od 7 do 14 stepeni Celzijsua. Snežna granica na oko 900 metara nadmorske visine. Signal za moguće jače pogoršanje i zahlađenje se javlja negde posle 23. novembra ali to je jako dalek termin i za sada samo vredi pratiti hoće li se taj trend održati”, ukazuje Marko Čubrilo.