OD BANKROTA DO LIDERA KOJI LETI NA 4 KONTINENTA: Etihad odlazi iz Srbije, evo kako je JAT postao Er Srbija i kompanija od ugleda

Država Srbija je završila svu neophodnu papirologiju i preuzela preostali udeo u Er Srbiji od Etihad ervejz i na taj način postala stopostotni vlasnik srpskog avioprevoznika.

Ministar finansija Siniša Mali koji je objavio ovu vest je naveo da je Er Srbija najveća avio-kompanija u regionu i da je od kompanije koja je bila u bankrotu, napravljen lider koji sada leti na četiri kontinenta:

- U velikom broju zemalja postali smo primer na koji način, kroz jednu avio-kompaniju koja je uspešna, možete dalje da doprinesete ekonomskom razvoju vaše zemlje. Država će posvetiti punu pažnju daljem razvoju naše Er Srbije i to kroz nabavku velikih aviona i otvaranje novih destinacija.

Mali se zahvalio ljudima iz Etihad ervejza, koji su od 2013. bili partneri i suvlasnici Er Srbije, a iz nje izlaze zbog njihovih poslovnih odluka, a na državi je da dalje razvija svoju kompaniju.

Da podsetimo, Srpska nacionalna aviokompanija JAT Airways i emiratski Etihad potpisali su 1. avgusta 2013. godine Sporazum o strateškom partnerstvu, kojim je JAT promenio naziv u Air Serbia. Paraf na sporazum su u Beogradu tada stavili Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i direktor Etihada Džejms Hogan, u prisustvu ondašnjeg ministra finansija i privrede Srbije, Mlađana Dinkića.

Etihad je tada kupio 49 odsto JAT-a, koji je nakon 66 godina postojanja otišao u istoriju, a država je, sa 51 odsto udela, ipak, ostala većinskivlasnik nacionalnog avioprevoznika.

VELIKI DUŽNIK JAT se od devedestih godina prošlog veka neprestano zaduživao i imao kredite veće od 250 miliona evra. Etihad koji je JAT preuzeo 2013. bio je jedna od najboljih aviokompanija u svetu, sa 77 aviona i 10 milona putnika godišnje.

Za prvog generalnog direktora "Er Srbije" izabran je Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla i ekonomista, koji je u decembru 2017. podneo ostavku, a zamenio ga je Dankan Nejsmi. On je na ovoj funkciji bi sve do decembra 2021. kada njegovo mesto zauzima Jirži Marek, koji je na čelu Er Srbije do danas.

Prvi koraci vraćanja "Er Srbije" u vlasništvo države Srbije počelo je 17. decembra 2020. kada je Skupština akcionara na zahtev te kompanije donela odluku, a na osnovu zaključka Vlade, da osnovni kapital i vlasnički udeo države bude povećan. Sprovedena dokapitalizacija bila je mera otklanjanja poremećaja nastalih u poslovanju tokom 2020. godine, a kao posledica pandemije kovid 19. Država Srbija tada je postala vlasnik 81,97 odsto Er Srbije, a Etihadu je udeo pao na 18,03 odsto.

Druga dokapitalizacija dogodila se 2022. kada je udeo "Etihada" u Er Srbiji pao tek na petinu ukupnih akcija. Republika Srbija je povećala svoj vlasnički udeo sa tadašnjih 82 na 83,6 odsto, dok je udeo Etihad ervejza umanjen sa 18 na 16,4 odsto.

REKORDNI REZULTATI Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije, izjavio je nedavno da je ta kompanija u prvih šest meseci ove godine zabeležila rekordne rezultate - do 18. juna u redovnom i čarter saobraćaju prevezla je 1,5 miliona putnika, što je najbolji skor do sada, budući da je u do sada najboljoj 2019. godini do tog rezultata došla 5. avgusta, odnosno dva meseca kasnije.

- Na ovaj način stvorene su osnove za dalje nesmetano poslovanje i uz temeljne mere racionalizacije poslovanja kompanije, koje su već uveliko u toku, Er Srbija će moći da prevaziđe teškoće, učvrsti svoju poziciju lidera u regionu i nastavi da pruža direktan i indirektan doprinos srpskoj ekonomiji, pre svega saobraćaju i turizmu - navedeno je tada u saopštenju Er Srbije.

Autor: