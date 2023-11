TURISTIČKE AGENCIJE NEĆE VIŠE MOĆA DA VAS VARAJU! Seničić: Centralni informacioni sistem - garancija zaštite putnika! (VIDEO)

Putnici koji uplate aranžmane pa bez njih ostanu, a često ostanu i bez novca ili na povrat čekaju dugo. Čini se da bi novi sistem garancije mogao da reši svaki problem i da otkloni potencijalnu sumnju.

Taj novi centralni informacioni sistem bi mogao da reši svaki problem pored toga što bi mogao da otkloni svaku nedoumicu i sumnju kod putnika. Njime bi se svaki putnik nalazio u sistemu pa bi turistička agencija morala da mu izda garanciju vezano za putovanje koje uplaćuje.

O kakvom sistemu je reč ali i kako će to izgledati u praksi, pričao je za Pink Aleksandar Seničić, direktor Yute.

- Centralni informacioni sistem zamišljen je kao jedinstveni sistem u kojem će se nalaziti podaci o radu turističkih agencija. Samim tim logično je da imamo i statističke parametre kada je reč o broju putnika, destinacija na koje idu, vrste prevoza, tačnije sve ono što može da nam pomogne na neki način - rekao je Seničić.

- Kada je reč o putnicima najveći benefit je, iako su putnici i do danas imali takozvanu garanciju putovanja, ovaj sistem omogućava da kroz tu jedinstvenu garanciju putovanja koju će dobiti sa jedinstvenim referentnim brojem, putem sajta Ministarstva turizma moći će da provere da li se zaista i nalaze u tom sistemu - rekao je Seničić.

On je istakao da kada dođu do saznanja da su u sistemu, to automatski znači da su zaštićeni u slučaju da agencija prestane sa radom i da će se naći svakako na spisku za isplatu osiguravajućeg društva koje daju garancije putovanja.

Ukoliko se ne nalaze posle uplate na tom spisku treba alarmirati inspekciju koja će utvrditi o čemu se radi.