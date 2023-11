ŽIVOT PSIHIJATRA MARIĆA: Sin mu OTIMAO STAN, žena bila 32 godine MLAĐA, a ovako je pričao o SVOJOJ SMRTI!

Čuveni psihijatar i seksolog prof. dr Jovan Marić je preminuo u 82. godini. On je rođen 11. avgusta 1941. godine u Bijeljini, a kako je i sam pričao, oca nije pamtio jer je streljan kao državni neprijatelj. Govorio je i da je ljubav prema medicini razvio kroz latinski jezik, te ga je to odredilo.

Kao odličan student tri godine je bio demonstrator na anatomiji i to ga je školovalo. Medicina je trajala pet godina, a Marić je završio za četiri godine i deset meseci. Kako je jednom prilikom ispričao, sebe je zvao junac jer je sve ispite polagao u junu. Diplomirao je u junu 1964, kao prvi od 700 studenata u sjajnoj generaciji, a nije imao ni pune 23 godine.

- Potom sam tri godine radio u bolnici u Bijeljini na hirurgiji, asistirao na operacijama, pa i na ginekologiji porađao žene. I tu sam shvatio da je hirurgija užasno naporna, a da ja ipak želim da budem bonvivan. A to znači da u dva sata završim posao i razmišljam o organizaciji svog života, a ne da zovem da bih video kako je pacijent koga sam tog jutra operisao. Kopao sam i nogama i rukama da pređem u Beograd, javljao se na sve moguće konkurse, za leva mesta, okolna sela, ali niko me nije primao. I za divno čudo pojavi se konkurs za specijalizaciju na neuropsihijatriji. Nikoga nisam poznavao, prime me. Smatrao sam da ću biti neurolog, a ne pshijatar. Ali završim na psihijatriji te 1969 - pričao je profesor.

Ljubavni život

Kako je svojevremeno pričao, njegova najveća ljubav bila je Mirjana koja je imala 18 godina, a Jovan 21. Bila mu je studentska ljubav, ali i prva supruga. Ipak, kako je i sam govorio prevarila ga je.

- Ona mi je prva supruga. Nenormalna je situacija kad ste nekom prvi, ta žena obavezno mora biti i s nekim drugim. Prešao sam preko svih problema i prevara. I ja sam bio s drugim devojkama, ona je to znala i to nije kvarilo naš odnos - ispričao je profesor jednom prilikom.

Odbio je crkveno venčanje sa njom, a kako nisu imali decu, Jovan je smatrao da ih je to još više udaljilo.

- Nismo imali dece i to nas je udaljilo. A opet mi je voz presudio. Krene ona u Trst da šopinguje i u vozu upozna jednu devojku, dogovore se da uzmu dvokrevetnu soba jer im je jeftinije. I dva dana šetaju i kupuju po Trstu, pa se pred spavanje raspričaju: - Ko ti je muž? - Psihijatar Jovan Marić. - Znam ga, on je moj dečko. To je bilo strašno! I onda je, naravno, pukla i jedna i druga veza. S Mirjanom se ponekad čujem, zvala me kad sam bio teško bolestan od kovida - prepričavao je Jovan.

Između njega i druge supruge Aleksandre razlika je bila 18 godina. Kako je sam opisivao, brak je bio uspešan, ali su razvod svaki put inicirale žene.

Treći brak i ujedno najintrigantnija Marićeva veza je Danijela. Studentkinja koju je spazio na ispitu, mlađa čak 32 godine.

- Naravno, tada još nisam bio razveden. Ali živeo sam sam u svom stanu. To je devedeset i neka. I onda moje fore - trebalo je da dam neki intervju, a njoj kažem da ostane, da vidi kako to izgleda. Sticajem okolnosti, ispit se otegne za sutra, a i sutradan sam imao neki intervju, pa opet njoj: "Ostanite..." Vidim, ima i sve desetke, pa joj kažem da ima trasiran put za asistenta ako je zanima, pošto sam šef katedre, naći ću joj mentora za radove. Tako je počelo... - pričao je profesor o njoj.

Pričao je da je razvod sa Dasnijelom bio buran, a da sa bratom nije komunicirao zbog veze sa njom. Takođe, tvrdio je da ga je ona razdvojila i od sina Mateje, te da sa sinom nije imao nikakav odnos, samo da je čuo da studira FON.

- Ne znam gde stanuje, nemam kontakt sa njim. To mi je najveći žal. Rastao sam bez oca, a i moj sin na neki način odrasta bez oca - pričao je.

Spominjao smrt pre smrti

Pre dve godine Marić je šokirao javnost kada je saopštio da njegov sin Mateja hoće da mu oduzme krov nad glavom. Sporni stan od 120 kvadrata u blizini Palate pravde Marić je prepisao svom sinu još kad je ovaj imao samo sedam meseci, kako bi ga obezbedio u slučaju da se njemu nešto dogodi.

- Mateja, sine moj, molim te, nemoj da me izbacuješ iz stana. Star sam, bolestan, nemam gde... Neću ni ja još dugo, možda još godinu ili dve, posle toga sve će ovo ionako biti tvoje - govorio je Jovan Marić u jutarnjem na Pink televiziji, obraćajući se nasledniku.

Jovan je iz svakog braka imao po jedno dete i to Vojnu, Joanu i Mateju.