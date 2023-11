VEČERAS PROMENA VREMENA: Ovi delovi prvi na udaru kiše i vetra - vremenska prognoza do kraja nedelje

Današnji dan biće najtopliji dan ove sedmice, uz dosta sunčanih intervala i uz dnevnu temperaturu od 17 do 22 stepena.

- Kratkotrajna kiša u toku dana povremeno se očekuje samo na severu Vojvodine. Uveče i u toku noći uslediće jače naoblačenje s kišom i pojačanim severozapadnim vetrom, prvo na severu i zapadu Srbije, a do srede ujutro ovo naoblačenje će se proširiti na celu zemlju - navodi meteorolog Slobodan Sovilj za "Novosti".

U sredu će biti pretežno oblačno i hladnije s kišom. Temperatura će biti u padu za 7 do 10 stepeni. Sredinom dana u Vojvodini, a do uveče u svim krajevima razvedravanje.

U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano sa svežim jutrom i uz dnevnu temperaturu od 13 do 17 stepeni.

- U petak stiže novo naoblačenje sa Jadrana, koje će više padavina usloviti u drugom delu dana u centralnim i južnim delovima zemlje. U nižim predelima će padati kiša, a na visokim planinama jugozapadne Srbije sneg. Uveče i tokom noći sa padom temperature kiša će preći u sneg ponegde i u brdskim krajevima (od 200 do 500 m nadmorske visine na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje) - ističe meteorolog.

Subota će biti najhladniji dan u sedmici sa maksimalnim temperaturama od 7 do 10 stepeni. Ujutro i pre podne će se razvedriti prvo u Vojvodini, a kasnije u toku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti uslediće i u ostalim krajevima.

U nedelju jutro hladno sa temperaturom od -2 do 4 stepena, a u toku dana malo do umereno oblačno i suvo sa temperaturom od 10 do 13 stepeni.

Slično vreme obeležiće i poslednju dekadu meseca. Česta naoblačenja, u nizijama kiša, na planinama kiša i sneg. Ukupna mesečna količina padavina biće iznad proseka, a vremenske promene česte sa temperaturnim uslovima oko i iznad višedecenijskog proseka.

Autor: