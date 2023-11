Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić razgovara sa građanima na raskršću puteva koji vode za Vlasotince i Stajkovce.

Vesić je istakao da je politika dobra samo ako je dobra za ljude.

- Zato mi je najvažnije da čujem glas građana, da im pružim ruku, pogledam u oči i čujem njihove probleme. To je ono što od svih nas traži predsednik Vučić, da budemo sa narodom i da zajedno sa narodom gradimo našu Srbiju! Srbija ne sme da stane! - istakao je Vesić.

Vesić je rekao da most koji se nalazi u blizini mora da se sredi.

- To je urgentno - napomenuo je Vesić.

Vesić je kazao da putevi moraju da se srede u zonama škola, da se obeleže svi putevi u njihovim blizinama.

Vesić je okupljenoj deci podelio poklone koje je pripremio.

- Hvala vam svima što ste me sačekali... Kao što sami možete da vidite razgovarali smo šta ćemo sve uraditi kada je u pitanju vaša opština. Dosta stvari će se raditi. Spremamo kanalzaciju za sledeću fazu „Čiste Srbije“. Pokrećemo 95 odsto opštine, 11 većih mesnih zajednica. Ostaće neke manje koje ćemo pokriti na neki drugi način. Radićemo kružne tokove, radićemo obilaznicu oko Vlasotinca. Radićemo ovaj most. Radi se projektovanje pa će da usledi nabavka. To mora da se sredi - napomenuo je Vesić.

Prema njegovim rečima, neće sve biti završeno sledeće godine već će nešto početi, ali da tako, kako je istakao možemo da razvijamo svaki deo naše zemlje.

- Kada razvijemo infrastrukturu tu dolaze i investicije - napomenuo je Vesić i dodao da se zemlja razvija i da je važno da svi stanemo uz Aleksandra Vučića, jer Srbije ne sme da stane.