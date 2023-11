TO JE KVALITET KOJI RETKO KOJA DRŽAVA MOŽE DA IMA! Vučević uručio mačeve i sablje oficirima koji su se usavršavali u inostranstvu (FOTO)

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je danas srednjovekovne srpske mačeve i oficirske sablje aktivnim i penzionisanim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su od 2006. do 2021. godine završili posebne programe usavršavanja u inostranstvu.

Ministar Vučević oficirima je čestitao je u ime Ministarstva odbrane, Vlade Srbije i kao izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na ostvarenim rezultatima, na velikom ličnom, ali i kolektivnom uspehu.

"Podsetio bih sve koliko ulaganje u znanje jednog pojedinca nije samo ulaganje individualnog karaktera, nego je nešto što doprinosi sveukupnom kvalitetu cele zajednice, društva, porodice i one naše najveće zajednice ili porodice - a to je država i narod, posebno kada imamo u vidu da pričamo o sferi odbrane i bezbednosti jedne države", rekao je Vučević.

I svi smo, istakao je, na vas neizmerno ponosni, što ste uspešno završili vaša vojna usavršavanja u inostranstvu.

"Time ste na najbolji mogući način predstavili sebe, svoje porodice, Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, ali ste predstavljali i celu otadžbinu Srbiju. I ne razdvajajući bilo koga, da li je danas aktivan oficir ili vas koji ste zasluženo stekli uslove za penziju, podsećamo da ste svi upravo stečenim znanjem, novim veštinama, ali i novim kontaktima i poznanstvima i dalje u sistemu odbrane naše jedine otadžbine Srbije. Ne zaboravljamo ni one koji danas nisu sa nama i na taj način njihovim porodicama i njima posthumno zahvaljujemo na životu i radu za državu Srbiju i za sve njene građane", kazao je ministar Vučević.

On je izrazio uverenje da je upravo slobodarska i nezavisna politika Srbije omogućila da naši građani, naši oficiri, budu sposobni da se usavršavaju i na zapadu i na istoku.

"To je kvalitet koji retko koja država danas može da ima, posebno imajući u vidu savremene geopolitičke okolnosti i ne mislim da je to nedostatak, nego velika prednost. Gledajući vaše biografije i gledajući gde ste se usavršavali, gde ste uspešno stekli nova znanja i veštine, video sam da ste bili u svim najvažnijim geopolitičkim centrima na svetu i to je nešto što treba da predstavlja ponos i zadovoljstvo cele države, ne samo Ministarstva odbrane", rekao je Vučević.

"I ne samo da ste stekli nova znanja, ne samo da ste predstavljali državu, Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, svoje porodice i sebe lično. Vi ste bili u prilici da se upoznate i sa savremenim doktrinama, veštinama, znanjem koje te države, gde ste bili poslati, imaju, raspolažu, koje dele sa nama, odnosno sa drugim polaznicima svih ovih programa vojnobezbednosnog usavršavanja", naveo je on.

"Ali ste uspeli još nešto i u to sam siguran - da ostvarite mnoge kontakte koji su i te kako bitni. Nikada ne smemo da prenebregnemo činjenicu ličnog poznanstva i da vi poznajete ljude koji su na veoma bitnim pozicijama u tim državama gde ste bili na usavršavanju, a koji se bave pitanjima bezbednosti, odbrane ili se bave ovom tematikom koja i nas okupira i u Ministarstvu odbrane i svim njenim delovima i naravno i u Vojsci Srbije", naglasio je ministar Vučević.

Poručio je da je to kapital koji niko ne može da im oduzme, kapital koji ste zajedno sa našom državom sticali i verujem da ćete ga nesebično čuvati u smislu deljenja sa vašim kolegama i prenošenja znanja na buduća pokolenja.

"Posebno molim i vas koji ste danas bar formalno u penziji, ali sam siguran da vam životna energija daje dovoljno motiva da ste i dalje aktivni, da pomažete svojoj državi, svojim kolegama, da ono što znate, a ne sumnjam da su to ozbiljna znanja utemeljena da podelite i prenesete na buduće generacije kako bi naša država i otadžbina Srbija bila bezbednija", rekao je Vučević.

"I ovaj simbol koji smo danas imali priliku da vam predamo u ime države Srbije - mačevi srednjovekovni i naše sablje, neka vas uvek vode na neki način i motivišu, ali opominju kako je uvek i glasilo to naše geslo kroz istoriju - da ih nikada nismo vadili bez preke potrebe, ali ih nikada nismo vratili bez časti i dostojanstva", kazao poručio je ministar Vučević.

Srednjovekovni srpski mač dodeljen je 21 oficiru povodom završenih Visokih studija bezbednosti i odbrane.

A povodom završetka Generalštabnog usavršavanja u inostranstvu, 80 aktivnih i penzionisanih oficira Ministarstva odbrane i Vojske Srbije dobilo je oficirsku sablju, koja im je, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, svečano uručena danas u Domu Garde na Topčideru.