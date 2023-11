Vesić u opštini Vlasotince: Ulažemo i u lokalne projekte

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić posetio je danas opštinu Vlasotince i najavio nove projekte u toj opštini jer, kako je rekao, Srbija sada ima novca da ulaže i u veće lokalne projekte.

Naveo je da se na teritoriji opštine Vlasotince trenutno rekonstruiše oko 11 kilometara lokalnih puteva što resorno ministarstvo radi zajedno sa opštinom, ali i dodao da je tokom današnje posete bilo reči o mostu starom više od 100 godina, te najavio izgradnju novog.

Vesić je rekao da će krajem novembra biti otvoren tender na kojem će biti izabrano ko će raditi projekat, a da će tokom sledeće godine posle završenog projektovanja sigurno biti raspisan tender za izvođenje radova i da će se krenuti u izgradnju novog mosta.

Vesić je pomenuo i postavljanje bezbednosnih kamera u Vlasotincu što je zajednički projekat ministarstva i opštine, te istakao da je ministarstvo ove godine obezbedilo 100 miliona dinara upravo za projekte koji se tiču bezbednosti saobraćaja, uređenja zona škola…

“Dogovorili smo da se to radi zajednički odnosno da polovinu sredstava da ministarstvo, a polovinu opštine. Vlasotince se javilo, završili su nabavku i u toku je postavljanje kamera”, rekao je Vesić i dodao da je za sledeću godinu za ovakve projekte obezbeđeno duplo više sredstava.

Osim toga, naveo je da je Vlasotince iz “projekta lokalnog integralnog razvoja (LIID) dobilo 1,5 miliona evra i podsetio da je to projekat koji je ministarstvo pokrenulo zajedno sa Svetskom bankom i Francuskom agencijom za razvoj, a u okviru koga se dodeljuju bespovratna sredstva za opštine.

Opštine, dodao je, same odlučuju za šta će iskoristiti ta sredstva, a to može biti za projekte koji se tiču zaštite životne sredine, urbane mobilnosti, povećanja bezbednosti u saobraćaju…

Ministar je, između ostalog, naveo da se razgovara o projektovanju obilaznice oko Vlasotinca, a kada je u pitanju kanalizacija podsetio je da je počela druga faza projekta “Čista Srbija” u okviru koga je obezbeđeno ukupno 3,5 milijardi evra kako bi 2,2 miliona ljudi u Srbiji dobilo kanalizaciju.

“Očekujem da ćemo od maja ili juna početi treću fazu tog projekta u koju Vlasotince ima dobre šanse da uđe, s obzirom na to da ima projekte. Oni će posle toga imati postrojenje za preradu otpadnih voda i oko 80 kilometara kanalizacije što znači da bi ovde maltene oko 95 odsto opštine bilo pokriveno kanalizacijom”, rekao je Vesić.

Što se tiče kružnih raskrsnica u opštini Vlasotince, naveo je da jednu projektuju “Putevi Srbije”, a da će se raditi još dve čime će dodatno biti povećana bezbednost ljudi u saobraćaju.

Vesić je istakao da Srbija sada ima novca da ulaže i u veće lokalne projekte i dodao da u našoj zemlji postoje male opštine koje nemaju dovoljno sredstava i potrebna im je pomoć, te da se u tom smislu država trudi da pomogne.

Kada je u pitanju jug Srbije, Vesić je podsetio da je počela druga faza rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac što je, kako je rekao, jedan od projekata koji je bio u zastoju.

“Kada sam postao ministar, jedna od prvih stvari na kojoj sam insistirao bila je da se pokrene taj projekat, kao i projekat rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad čija je realizacija konačno počela”, rekao je Vesić.

Pomenuo je i izgradnju pruge Niš-Beograd koja je podeljena na tri deonice i rekao da će u januaru sledeće godine biti raspisani tenderi za nadzor, da će u maju, najkasnije junu biti raspisani tenderi za izgradnju druge i treće deonice, a u decembru naredne godine za izgradnju prve deonice.

“Tokom sledeće godine krećemo da gradimo tu prugu i od Beograda do Niša će se stizati za 100 minuta, a u petak će vlade Srbije i Severne Makedonije potpisati zajednički memorandum sa kojim idemo pred Evropsku uniju i tražimo da se finansira pruga od Brestovca prema Skoplju. Mi ćemo finasirati i raditi do Preševa, a Severna Makedonija od Preševa do Skoplja”, rekao je Vesić.

Osim toga, naveo je da se sa Vladom Bugarske razgovara o trasi brze pruge Beograd-Niš-Sofija.

“To je nova trasa, ne trasa Niš-Dimitrovgrad. Oni rade od Sofije do srpsko-bugarske granice svoju brzu prugu kojom će se ići

160 kilometara na sat, a našom će se ići 200 kilometara na sat. Turci takođe rade svoju prugu od Istanbula do bugarsko-turske granice i kada budemo uradili trasu kroz Srbiju imaćemo u nekom trenutku brzu prugu od Niša do Istanbula, a od Skoplja će se verovatno produžiti do Grčke”, rekao je Vesić.

Sve to, istakao je, znači dobru saobraćajnu povezanost koja znači više investicija.

“Više investicija znače nova radna mesta, a nova radna mesta veće plate što je posebno važno i zato nastavljamo da radimo”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da u Vranju kreće da se radi regionalna deponija koja će pokriti sve okolne opštine i dodao da, što se tiče juga Srbije, zaista ima dosta investicija, ali da je došao da vidi šta još može da se uradi, a što je u skladu sa finansijskim sredstvima.

Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović zahvalio je Vesiću na podršci i dodao da se nada da će, uz pomoć resornog ministarstva, uspeti da realizuju brojne infrastrukturne projekte.

