SRPKINJA SE NAŠLA PRE NEMOGUĆIM IZBOROM: Imala sam 24, ostala trudna! On nije hteo dete, ja nisam htela da abortiram

"Dok sa nekim ne pojedeš kilo soli ne poznaješ ga", dobro poznata rečenica koju su stari nekada govorili a koja se iznova i iznova ponavlja. Da li je istinita ili ne, teško je utvrditi, ipak, jedna 24-godišnjakinja iz Srbije upravo tako nešto poručuje mladim devojkama ali i muškarcima. U suprotnom, mogu biti ostavljeni, baš kao i ona - sa bebom u stomaku.

Kao neko ko je sa 24 godine ostao u drugom stanju, ova neimenovana devojka iz Srbije, podelila je na društvenoj mreži Redit kako je iznenada postala i samohrana majka i kako se zbog cele situacije u kojoj je ostavljena preko noći oseća izdato. Ipak, tvrdi, zbog odluke da bebu rodi, danas je preponosna.

"Samohrana sam majka. Sa 24 godine sam rodila. Nisam želela da abortiram, druga strana nije želela dete. '96 godište sam i presrećna sam što imam dete.

Ono što želim svakoj osobi, mlađoj ili nebitno koliko ima godina, da kažem to da jako pazi na izboru partnera. Dok ne pojedeš džak soli sa nekim ne znaš ko je.

Ja se osećam prevareno, jer ta osoba je želela decu sa mnom pa onda promenila ploču. Ostavio me je kad sam zatrudnela", priznala je ona.

"U svakom segmentu života postoji **jara"

Pored komentara podrške ovoj mladoj mami, bilo je onih ljudi koji su pisali svoja iskustva, ali i iskustva svojih roditelja, zbog čega su danas deca samohranih roditelja.

"Nisam siguran ni sam šta bi ti napisao sem izdrži i svaka ti čast na hrabrosti. Moja majka me je rodila sa 19 i razvela se odmah potom. Otac nikad nije pitao niti tražio kontakt, majka kakva god da je pomagala mi je finansijski i borila se", "Imam 22 god i ceo život sam imao samo moju majku kao roditelja. Otac, isto kao i u tvom slučaju, nije želeo da ima posla s time. Više puta sam se sreo s njim, i vrlo lako mogu da priznam da mi je drago što nije bio umešan u moje odrastanje.", "Veliki respekt za tebe i sve samohrane majke", "Totalno nerazumljiv mentalni sklop, ali uvek se potrefi da je u svakom segmentu života neka **jara u pitanju", pisali su pojedini.

"Hteo da budem otac, ona krišom abortirala"

Da postoje i očevi koji su spremni da svu brigu oko deteta uzmu na sebe, dokazao je i jedan momak na Reditu. Međutim, njemu se nažalost želja nije ispunila.

"Ja sam bio u suprotnoj situaciji. Devojka zatrudnela, ja sam hteo da zadržimo dete, bio sam spreman i da budem samohrani otac ako ona ne želi da učestvuje (imao sam i podršku svojih u tome). Ona se nećkala i onda krišom abortirala. Slomilo me je na paramparčad... Bio sam potpuno spreman. Znao sam da bi bilo teško i da bih se morao odreći mnogo toga ali sam u stabilnoj finansijskoj situaciji i imam porodicu i prijatelje i dete je vredno svake žrtve. Pet dana smo pričali i u tom periodu sam čvrsto odlučio da bih hteo to dete bez obzira na sve. Činilo mi da se i ona odlučila za to, ali onda je meni iza leđa otišla i abortirala", objasnio je on.

Dalje u komentarima javila se i jedna starija gospođa, te napisala svoje mišljenje.

"Znaš, ovo je bio moj najveći strah. Nekada ni džak soli ne pomaže. U životu su me najviše razočarale osobe sa kojima sam jela taj džak soli i oduševile one koje znam jako kratko. Imam deceniju više godina od tebe. Ono što mogu da podelim je da dok sve svodiš na kalkulator i ono 'da li će, hoće lii neće', prođe život, prođe sve, jer jedno je sigurno - život zaista nema pravila. Svaka čast na odluci da gajiš sama dete. Pevaj i moli se što ga nema", napisala je ona.

