NJU EJDŽ PROTEŽIRA 'KRISLAM'! PASTUOVIĆ UPOZORAVA: Cilj Novog svetskog poretka je da se uvede jedna vera, ali ne samo to! Evo čega treba da se čuvate (VIDEO)

Dimitrije Pastuović, sektolog i predsednik Udruženja za stabilizaciju omladine "ZID", govoreći o Nju Ejdžu kaže da je cilj stvaranja novog društva totalno menjanje oblika današnjice.

Pastuović je rekao da je cilj Novog svetskog poretka da se uvede nova jedinstvena svetska vlast, jedna vojska, jedna policija, jedna vera.

- Ta vera bi bila simbioza, sinkretizam svih postojećih vera, plus magija i okultizam. Ako ste čuli za krislam, krislam je vera koju oni protežiraju, mešavina islama, hrišćanstva, paganizma, koji ima veliki rimejk u današnje vreme. Mnoge ćete čuti kako veličaju Peruna, Dažboga - izjavio je Pastuović za Novo jutro TV Pink.

Upitan šta je ono što je tu zavodljivo, Pastuović kaže da svako ima svoje ciljeve.

- Sa svih strana, medija, bombarduju nas filozofi sa nekim novim ideologijama, novim filozofskim pravcima, koji su pseudo-religije... Oni zloupotrebljavaju sve ono što postoji - kazao je Pastuović.

Blizanački plamen Bikić je objasnila da "Blizanački plamen" ili "Karmički odnosi" potiče iz astrologije, jer su oni shvatili da se žene lože na iluzije. - Šta je iluzija? Kada se pronađu u nekom otrovnom odnosu sa muškarcem koji ih odbacuje, onda one odu kod astrologa koji im kaže da je to njihov "Blizanački plamen", da treba da očiste karmu iz prethodnih života - navela je Bikić.

Nataša Bikić, autorka romana "Kobra", rekla je da je primetila da živimo novu stvarnost koja oduzima ljudske živote, koja mlade ljude šalje u bolnice, koja predstavlja veliki priliv manipulatora.

- Konkretno, ja bih astrologiju stavila na pijedestal, ona predstavlja majku okultizma, ona je, čini mi se, nastala i pre Novog zaveta, ona se svuda spominje kao stara prevarantkinja. Što se dublje ulazi u astrologiju, to se ulazi u dublji mrak i družila sam se sa ljudima koji su se bavili astrologijom, više se ne bave, jer su došli do iste istine do koje sam i ja, hvala Bogu - rekla je Bikić.

Upitana šta je tu problematično, rekla je da je to okultizam, jer dar proricanja nema niko.

- Po Svetom pismu, dar proricanja nema apsolutno niko - navela je Bikić i dodala da je ona bila simpatizer Nju Ejdža, te da je na sebi primenjivala meditacije, astrologiju.

Kada je čovek deo te priče, zapravo Nju Ejdža, nikada se ne oseća dobro... To je samoobmana i obmana drugih.

Bikić je navela da je u svemu bila dve godine i dodala da je shvatila da nešto nije u redu nakon što se sve gore osećala.