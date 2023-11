PROVALJENI! Međunarodni sunovrat Junajted Grupe: RAMPA ZA ŠOLAKA U EU!

Dok se u Srbiji i dalje foliraju da su uspešna kompanija sa legitimnim biznisom, tajkunska Junajted Grupa i njen gazda Dragan Šolak u zemljama Evropske unije uveliko su provaljeni!

Posle izveštavanja medija u Sloveniji, Italiji i Hrvatskoj o aferama Šolakove grupacije, i dok blamiranja ove međunarodne poslovno-političke hobotnice ne silaze sa naslovnih strana najpopularnijih portala u Grčkoj, sada na red dolaze Austrija i Bugarska.

Tačnije, za svega nedelju dana, nove afere gazde Šolaka postale su tema ne samo medija već i državnih regulatornih tela u Atini i Sofiji.

Operater Nova, u vlasništvu Junajted Grupe, morao je da promeni marketinšku kampanju u Grčkoj zbog lažnog oglašavanja!

Regulatorno telo Savet za komunikacije prihvatio je žalbu konkurentskih kompanija da je Nova, u vlasništvu Dragana Šolaka i BC Partners, obmanjivala grčku javnost tvrdeći da je “najbrže rastući provajder” u toj zemlji.

“Kampanja UG, u kojoj je potenciran nefer tržišni odnos prema konkurenciji i u kojoj se iznosila tvrdnja bez uporišta u dokazima nadležnih tela, nije mogla da prođe neopaženo. Očekivalo se da će Savez za komunikacije da reaguje, što se na kraju desilo”, objavio je ugledni biznis portal “Capital.gr”.

Ovo je samo najnoviji u nizu blamova Dragana Šolaka i njegove grupacije u Grčkoj. Već pola godine, tamošnji mediji se bave teškim gafovima Junajted Grupe - od neispunjenog obećanja o investiranju dve milijarde evra, preko astronomskih dugova i poslovnih gubitaka, do čak pokušaja cenzurisanja medija.

Ali, to nije sve. Jedna od najvećih kompanija za telekomunikacije u našem delu Evrope, operater A1 u vlasništvu Telekoma Austrija, zvanično je najavila da će u Bugarskoj pokušati da spreči Junajted Grupu da izvrši kupovinu TV i internet provajdera Bulsatkom, kao i da će se zbog toga žaliti Briselu!

Austrijanci, koji drže operatera A1 Bugarska, optužuju Šolaka i ekipu da u toj zemlji pokušavaju da naprave “dosad neviđenu koncentraciju kapitala na tržištu medija i telekomunikacija”.

A1 Bugarska poziva nadležno državno regulatorno telo na “momentalnu i adekvatnu intervenciju, kako bi se investitorima i tržištu poslao jasan signal da ista pravila važe za sve igrače i da se promoviše fer konkurencija”, saopšteno je u Sofiji.

Austrijska kompanija je ujedno najavila da će obavestiti relevantne institucije Evropske unije o monopolima koje Junajted Grupa pokušava da izgradi u Bugarskoj.

Šta konkretno Šolakova hobotnica namerava, iz Telekoma Austrija objašnjavaju: “Junajted Grupa u Bugarskoj sada ima u vlasništvu operatera Vivakom i medijsku grupaciju Nova. Predložena transakcija sa kupovinom operatera Bulsatkom imala bi rezultat da Vivakom dobije dominantnu poziciju sa 60 odsto tržišnog učešća u TV uslugama i 40 odsto u internet uslugama, na štetu krajnjih korisnika i tržišne konkurencije. Potencijalna akvizicija jednog od vodećih televizijskih operatera dovešće do dominantne pozicije sa kontrolom i besplatnih i plaćenih TV kanala, kao i njihove distribucije. Ovo predstavlja rizik za slobodan izbor korisnika televizije, interneta i uopšte medijskih sadržaja u Bugarskoj”, upozorili su iz A1.

Izgradnja monopola i kartela na račun tržišne konkurencije i korisnike predstavlja recept koji je gazda Šolak zapravo patentirao u Srbiji.

Od 2000. pa sve do 2018. godine, Junajted Grupa je na srpskom tržištu radila praktično šta god je htela - od protivpravne eksploatacije resursa konkurentskog Telekoma Srbija i EPS-a, preko izgradnje monopola u svim većim gradovima (gde je Telekom kao TV operater imao simboličnih 1% tržišnog udela) i pravljenja lokalnih kartela sa malim provajderima, do direktnog uticaja na pisanje zakona usvajanih u parlamentu i iznošenja ogromnih suma novca iz zemlje.

Gazda Šolak je onda banditsko ponašanje iz Srbije pokušao da preseli u Bugarsku, tako što je o dominaciji na tamošnjem tržištu napravio dogovor sa “gospodarom korupcije” Delijanom Peevskim, proruskim političarem i medijskim tajkunom, kome su SAD ubrzo uvele sankcije. Državni regulator u Bugarskoj dopustio je Šolaku da stekne vlasništvo i nad operaterom Vivakom i nad medijskom mrežom Nova, a uz to je direktno od Peevskog kupio novinski lanac sa šest dnevnih listova i magazina.

Upravo sa “gospodarem korupcije” Peevskim je Šolak u januaru 2021. dogovorio kupovinu kanala Nova za 290 miliona evra, što je za čak 105 miliona evra više od sume za koju su je dobili prethodni vlasnici samo godinu dana ranije - delom pranje pare, delom korupcija, tako su glasili komentari u bugarskoj javnosti.

Takođe, sumnja se da je Dragan Šolak preuzimanjem medija od Delijana Peevskog za velike pare praktično spasao njegovu imovinu od američkih sankcija, koje su mu uvedene u junu 2021. godine.

Mutne radnje Junajted Grupe u Bugarskoj tu se ne završavaju: avgusta 2020. kupili su medijsku kompaniju Vivakom za astronomskih 937 miliona evra od grupe vlasnika tesno povezanih sa vlastima Rusije, među kojima su ruska VTB banka i ruska državna kompanija Delta Kapital Internešenel. SAD su protiv VTB banke uvele sankcije 24. februara 2022, samo dva dana nakon početka vojne ofanzive Rusije u Ukrajini, dok je EU to uradila u aprilu iste godine.

BOKS Volfram Kuoni - ruska veza Dragana Šolaka

Bugarska nije izuzetak kada je reč o ruskim vezama Dragana Šolaka i Junajted Grupe, koji pokušavaju da prevare međunarodnu i srpsku javnost pričama da su proevropski orijentisani. Nadležni organi u Lihtenštajnu, Švajcarskoj i Nemačkoj vode istrage protiv “bankara Kremlja” Volframa Kuonija, najbližeg Šolakovog saradnika, zbog brojnih malverzacija poput pranja novca, finansijskih prevara i kršenja sankcija! Kuoni, švajcarski mešetar i ključni čovek Šolakove hobotnice, dugi niz godina je uključen u skrivanje bogatstva i pranje para ruskih političara i oligarha bliskih Kremlju. Ovo je tema kojom su se u prethodnom periodu bavili mediji u Švajcarskoj, Sloveniji i Italiji. Volfram Kuoni je od 2012. do 2022. bio potpredsednik Gasprombanke u Švajcarskoj, gde su stotine miliona evra držali neki od najmoćnijih ljudi iz Rusije, dok se od 2015. do 2022. nalazio na mestu predsednika UO Junajted Medija Netvork, kompanije iz sastava Junajted Grupe. Među ruskim bogatašima za koje Švajcarac radi su prvi čovek Gasproma Aleksej Miler i oligarh sa poternice Interpola Konstantin Ževago, a sa Draganom Šolakom je ostao vrlo blizak do danas - između ostalog, Kuoni je registrovani zastupnik kompanija koje su vlasnici dve poslovne zgrade SBB u Beogadu, preko mreže ofšor firmi koje drže Volfram i njegova supruga Marija gazda Šolak skriva svoje bogatstvo od poreskih i istražnih organa, a oni u njegovo ime kupuju nekretnine poput megaluksuzne vile kod Majami Biča u Floridi vredne 33 miliona dolara.