ŽARKO LAUŠEVIĆ POSVETIO PESMU UBIJENOJ TIJANI JURIĆ! Potresni stihovi kidaju srce: Kad bi neko hteo da povredi opet mog ANĐELA (VIDEO)

Slavni glumac Žarko Laušević preminuo je danas nakon kratke, ali teške borbe. Glumac je iza sebe ostavio neizbrisiv trag, a koliko ga je bolela nesreća govori pesma koju je posvetio Tijani Jurić, devojčici koja je monstruosno ubijena pre devet godina.

- Želim da vam kažem i da je Žarko Laušević napisao i odrecitovao jednu prelepu pesmu za moju Tijanu. Zahvalan sam mu do neba - napisao je otac devojčice Igor Jurić, samo nekoliko dana pre nego što će pesma biti objavljena u javnosti.

Pesmu posvećenu maloj Tijani, Laušević je naslovio - "Očeva pesma".

OČEVA PESMA

Kada neko sruši sve što volim / kada neko / kada neko uradi to / ja ću mu / Ne diraj mi Tijanu Kada neko nešto moje /nju / i kad više nit mogu da dišem / kada znaju da ne živim više / ja ću tada / Ne diraj mi Tijanu I kad prestadoh da jedem / I kad pristadoh da ćutim / Kad odustah i da jesam / I kad više nisam ja ću / Nju / Tijanu mi ne diraj Kad bi neko pokušao isto / kad bi neko iskušao / Tijanu, moju Tijanu / Anđela sa otvorenim očima / dušu još nezaljubljenu / devojčicu nepoljubljenu / ja bih / Oprosti ali gde si bio Bože ( Ja bih / Oprosti mi / Niko drugi ne može / I ne treba do Oca do neba / ali ja bih Kad bi neko hteo da povredi opet da odvede nekud / Tijanu moju Tijanu / ja bih ga tada samo gledao / ja bih ga samo tada gledao / ja bih ga samo tada gledao / I zaklaću ga očima / Ne diraj mi dete moje Tijanu