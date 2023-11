ŠOLAKOVO LICEMERJE - CRNO NA BELO!

Pravljenje monopola, gušenje medijskih sloboda, gušenje konkurencije, papreno skupe akvizicije - sve za šta Junajted Grupa i Dragan Šolak u svojim prljavim kampanjama optužuju naš Telekom Srbija zapravo je ono što sami rade. Kada na to dodamo potpuno drugačije medijske zakone za koje se zalažu, recimo u Hrvatskoj, u odnosu na Srbiju, razmere licemerja Šolakove grupacije postaju belodano jasne.

Junajted Grupa u Bugarskoj pokušava da napravi “dosad neviđenu koncentraciju kapitala na tržištu medija i telekomunikacija” i u tome mora biti sprečena, saopštio je operater A1 u toj zemlji, inače deo Telekom Austrija Grupe.

Šolakova grupacija je 2020. i 2021. godine ušla na bugarsko tržište na velika vrata - prvo su za astronomskih 937 miliona evra kupili operatera Vivakom, a onda su za 290 miliona evra pazarili televiziju Nova, kao i novinski lanac od čak šest dnevnih listova i magazina za nepoznatu sumu novca.

Međunarodna hobotnica Dragana Šolaka ne namerava da se tu zaustavi, sledeće u planu im je da kupe operatera Bulsatkom, čime bi uspostavili monopol na medijskom tržištu Bugarske.

Austrijanci su zbog toga uputili žalbu nadležnom regulatornom telu u toj zemlji i najavili da će o svemu obavestiti institucije EU.

- Predložena transakcija sa kupovinom operatera Bulsatkom imala bi rezultat da Vivakom dobije dominantnu poziciju sa 60 odsto tržišnog učešća u TV uslugama i 40 odsto u internet uslugama, na štetu krajnjih korisnika i tržišne konkurencije. Potencijalna akvizicija jednog od vodećih televizijskih operatera dovešće do dominantne pozicije sa kontrolom i besplatnih i plaćenih TV kanala, kao i njihove distribucije. Ovo predstavlja rizik za slobodan izbor korisnika televizije, interneta i uopšte medijskih sadržaja u Bugarskoj - upozorili su iz A1.

Austrijanci još kažu da državni regulator mora da hitno reaguje protiv Junajted Grupe “kako bi se investitorima i tržištu poslao jasan signal da ista pravila važe za sve igrače i da se promoviše fer konkurencija”.

Kada vidimo šta gazda Šolak i njegova grupacija rade u Bugarskoj, potpuno je jasno šta bi napravili od Srbije samo kad bi mogli.

I ne manje važno: Junajted Grupa u našoj zemlji već godinama preko svojih lažno “objektivnih” medija poput N1 i Nova S optužuje konkurentski Telekom za monopole, ugrožavanje medijskih sloboda, nefer odnos prema tržišnoj konkurenciji - bukvalno za sve ono što sami rade!

A zapravo je istina da Telekom Srbija traži samo ono što u Bugarskoj traži Telekom Austrija: da Šolakova grupacija ne može da ima monopol, da ista pravila važe za sve, da postoji fer utakmica na tržištu, da korisnici pred sobom imaju što veći izbor i što raznovrsniju ponudu, da kvalitet pobeđuje.

Gazda Šolak je u Srbiji skoro punih dvadeset godina radio šta je hteo, držao monopole i kartele, pisao zakone, uništavao Telekom, uništavao Poštu Srbije, eksploatisao EPS, u džakovima iznosio pare iz zemlje.

Od 2000. pa sve do 2018-2019, Šolaku je Srbija bila kao igralište za bahaćenje i “kasica prasica” za bogaćenje, pa je pre svega zahvaljujući novcu naših građana i izbegavanju plaćanja poreza i drugih dažbina u narodnu kasu postao milijarder sa imovinom širom sveta - bar dve najluksuznije vile, privatni avioni, elitni golf tereni, fudbalski klubovi, ofšor računi i fantomske firme na egzotičnim ostrvima.

A koliko bahatom gazdi Junajted Grupe nije stalo do bilo kakvih principa, već ga zanimaju samo pare i moć, odlično se vidi i na primeru famoznih medijskih zakona.

Šolakove televizije N1 i Nova S napravile su u Srbiji potpuni cirkus od donošenja zakona o medijima, sa glavnim ciljem da zaustave razvoj konkurentskog Telekoma i da se stvore uslovi za ono što im gazde rade u Bugarskoj. Pritom, u Srbiji je još od ranije zakonom zabranjeno da javna preduzeća i lokalne samouprave budu vlasnici medija, i ključnu ulogu u donošenju tog rešenja imale su upravo interesne grupe oko Šolaka.

Kako se za to vreme Junajted Grupa ponašala na nekim drugim tržištima gde posluje? Kada je 2021. u Hrvatskoj usvajan novi zakon o elektronskim medijima, ni Šolak ni njegove televizije reč nisu rekli protiv rešenja da država, državna preduzeća, pa čak i gradovi i opštine, mogu da imaju svoje medije! To je ostalo na snazi!

Sve što ih je zanimalo u Hrvatskoj jeste da se zakonom omogući da kablovski operateri mogu da budu vlasnici medija, što u toj zemlji ranije nije bilo moguće, i u čemu su uspeli.

Šolak i njegovi poslušnici protiv ostavljene mogućnosti učešća države Hrvatske u vlasništvu nad medijima prstom nisu mrdnuli, dok im je u Srbiji zbog mogućnosti da Telekom nastavi svoje širenje “medijski mrak”.

Eto kakvo je licemerje velikog gazde Junajted Grupe, eto kako se ponaša prema zemlji u kojoj je rođen i koja mu je omogućila da postane belosvetski milijarder.



Kriminalne i špijunske veze Dragana Šolaka u Bugarskoj

Kako je gazda Šolak neverovatno brzo i lako postao gospodar medija u Bugarskoj? Tako što se udružio sa kontroverznim biznismenom Delijanom Peevskim, koji je u toj zemlji poznat kao “gospodar korupcije”. Peevski je dugi niz godina držao praktično sve najvažnije medije u Bugarskoj, što preko skrivenog vlasništva, što direktno, u velikoj meri zahvaljujući bliskosti sa tadašnjim premijerom Bojkom Borisovim. Kada je postalo jasno da Amerikanci spremaju sankcije Peevskom zbog korupcije i gušenja medija, Šolak je sa ovim Bugarinom napravio dil - za nerealno velike pare kupiće njegove medije, tako će da mu omogući astronomsku zaradu, a skloniće mu imovinu od udara sankcija. To se i desilo: Šolak je sve medije Peevskog pokupovao zaključno sa januarom 2021, a u junu iste godine ovaj se našao na crnoj listi SAD. Tu imamo još jedan primer licemerja Dragana Šolaka i njegovih poslušnika u Srbiji. Mediji Junajted Grupe u našoj zemlji ne prestaju da optužuju biznismena Srđana Milovanovića jer je 2018. godine za 180 miliona evra kupio televizije Prva i B92, a Šolak je 2021. za jednu televiziju u Bugarskoj platio 290 miliona evra! Pritom, to je za čak 105 miliona evra više od sume za koju su je 2020. godine kupili prethodni vlasnici, odnosno iza njih skriveni Delijan Peevski, kome je Dragan Šolak tako omogućio nerealno ogroman profit. Inače, saradnja Junajted Grupe sa kriminalnim i čak špijunskim krugovima u Bugarskoj počela je još pre deset godina, i to zbog biznisa u Srbiji! Aprila 2013. zvanično je objavljeno da je najveću srpsku agenciju za trgovinu medijskim oglasnim prostorom Dajrekt Mediju kupio javnosti nepoznati bugarski biznismen Krasimir Gergov. On je za taj posao dotadašnjem vlasniku, holdingu Multikom, platio 17,7 miliona evra. Mediji u Bugarskoj su ubrzo objavili ko je Gergov - bivši pripadnik bugarske obaveštajne službe i, kao Šolak, veliki ljubitelj golfa i dugogodišnji predsednik Golf saveza Bugarske. Ubrzo se ispostavilo da je Krasimiru Gergovu novac za kupovinu Dajrekt Medije dao upravo Dragan Šolak, delom i preko svog drugog mutnog saradnika, “bankara Kremlja” Volframa Kuonija. Junajted Grupa je na kraju 2018. i zvanično postala vlasnik Dajrekt Medije.