BIĆE NAJDUŽI U SRBIJI! Vesić: Radovi na izgradnji tunele Iriški venac napreduju u skladu sa planiranom dinamikom

Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, obišao je danas radove na izgradnji tunela Iriški venac i konstatovao da radovi na ovom delu Fruškogorskog koridora, koji je i inače najzahtevnija tačka projekta, napreduju u skladu sa planiranom dinamikom.

Vesić je ukazao da će nakon završetka radova, Iriški tunel biti najduži u Srbiji, čak 3,5 kilometara.

„U ovom trenutku je završeno nešto više od 30 odsto, što znači da će prema predviđenoj dinamici radovi biti gotovi do 2026. godine, a ceo koridor spojen sa Novim Sadom uključujući i most kod Petrovaradina. Na taj način ovu saobraćajnicu spojićemo sa već izgrađenom saobraćajnicom Ruma – Šabac sa nastavkom prema Loznici, odnosno sa auto-putem Beograd – Šid i kod Novog Sada sa auto -putem koji ide od Beograda ka Novom Sadu i Subotici kao i sa budućim auto – putem Beograd – Zrenjanin sa čijom izgradnjom počinjemo tokom ovog meseca“, rekao je Vesić.

Ističe da se na ovaj način pokazuje koliko je važno da se premreži svaki deo Srbije , naročito ovaj deo Srema sa putevima i brzim saobraćajnicama.

Kada je u pitanju Vojvodina, ovakav intenzitet radova nije viđen decenijama, napomenuo je ministar.



"Pored Fruškogorskog koridora koji se uveliko gradi, počinjemo sa izgradnjom još jedne brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde tzv. 'Osmeh Srbije', kao i auto – put Beograd – Zrenjanin, kao i most koji radimo na saobraćajnici u Novom Sadu i most u nastavku Bulevara Evrope. To su zaista veliki infrastrukturalni projekti“, naveo je Vesić.



Ukazao je da se radovi izvode po svim standardima i da su primer kako treba da se rade svi infrastrukturalni projekti.



Direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić, istakao je da je Fruškogorski koridor vrlo zahtevan projekat čija dužina trase iznosi 48 kilometara sa dodatkom veze prema Žeželjevom mostu.



"Do sada je izbušeno oko 37 odsto, odnosno 2.050 metara, obe tunelske cevi dužine sedam kilometara. Radovi na mostu se takođe izvode u skladu sa dinamikom, tako da most ulazi u ozbiljnu fazu radova i povezivanje dve obale Dunava.

Kada su u pitanju radovi na trasi, radimo u zoni mosta prema auto putu sa jedne strane, a sa druge vezu prema Žeželjevom mostu. Najznačajnije je da su počeli radovi od izlaznog portala tunela Iriški venac prema Irigu odnosno prema petlji Vrdnik gde se radi sedam mostova, odnosno četiri potporna zida i prvi radovi na trasi“, kazao je Antić.



Zaključio da se sve radi u skladu sa očekivanjima i zahtevima resornog Ministarstva i predsednika Aleksandra Vučića.



Antić se posebno zahvalio ministru Vesiću na snažnoj podršci, i dodao da se projekat razvija po najvišim standardima.





Radove su sa Vesićem obišli i pomoćnik ministra Miroslav Alempić i pomoćnik direktora JP "Putevi Srbije" Ivan Tejić.

