Država uložila značajna sredstva u razvoj Babušnice i Pirotskog okruga

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je sa opštinom Babušnica ostvarilo veoma uspešnu saradnju. Uložili smo 3 miliona dinara u uspostavljanje Jedinstvenog upravnog mesta, koje je otvoreno 30. septembra ove godine. Svi predviđeni rokovi su ispoštovani, zaposleni su osposobljeni za rad i pomažu građanima da ostvare svoja prava koja imaju pred organima uprave, uz uštedu značajnog vremena i novca. Ministarstvo je sa 4 miliona dinara podržalo i uvođenje sistema za elektronsko vođenje sednica SO Babušnica. To je još jedan dokaz da državni vrh, Vlada Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić i te kako vode računa o tome da se proces digitalizacije i reforme javne uprave odvija jednako, na nivou cele države, te da to nije privilegija samo velikih gradova, već i manjih opština poput Babušnice“, poručio je ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović prilikom posete ovoj opštini.

On je podsetio na to da je intencija Vlade Republike Srbije da celokupna državna teritorija do 2025. godine bude pokrivena širokopojasnim internetom, što će, prema njegovim rečima, u značajnoj meri unaprediti život građana, posebno onih koji žive u brdsko-planinskim i ruralnim područjima, i omogućiti da svi građani, bez izuzetka, pristupe Portalu eUprava i koriste moderne usluge koje im je država stavila na raspolaganje.



Naglasivši da je Babušnica veoma lepa opština sa ogromnim turističkim potencijalom koja je godinama bila zapostavljana, Martinović je naveo da se ova lokalna samouprava danas ubrzano razvija, uprkos svim nasleđenim problemima.



On je dodao da je zahvaljujući velikim zalaganjima predsednika Vučića pokrenut razvojni proces na nivou cele Srbije, te da je država uložila značajna sredstva u obnovu i izgradnju putne infrastrukture u Babušnici, što nije bilo nimalo jednostavno, s obzirom na to da je opština veoma razuđena i da ima 53 naselja.



Ministar je poručio da će Vlada Srbije nastaviti da ulaže u Pirotski okrug, u jug zemlje, ali i sve druge krajeve Srbije, kako bi mladi ostajali u svojim rodnim mestima i tu gradili život i porodicu, te istakao da Babušnica ne sme da stane, kao što ni Srbija ne sme da stane.



Na sastanku sa predsednicom Privremenog organa opštine Babušnica Ivanom Stojičić, Martinović je opštinskoj upravi donirao laptop računare, kao vid podrške razvoju i funkcionisanju elektronske uprave, a posetu Babušnici iskoristio je i da obiđe poljoprivredno gazdinstvo Srbislava Jovanovića, kao i dva privatna preduzeća.

