'NUDIO MI JE STAN ZA DŽABE, ALI TRAŽIO SE*S' Kada im podle namere ne prođu, STANODAVCI počnu da proganjanju - devojke pazite se!

U samom startu počeo je čudno da komunicira sa mnom preko telefona. Rekao mi je da imam lep glas, postavljao čudna pitanja. Kada sam prestala da odgovaram na pozive, počeo je da me zove i proganja na društvenim mrežama", počinje za "Blic" svoju ispovest Beograđanka Sonja Stamenković (28), koja se u potrazi za stanom suočila sa stanodavcem koji je, osim da izda svoj stan, od devojaka tražio i nešto mnogo više.

Ovo nije usamljen slučaj, a prema svedočenjima devojaka koje traže stan, toga ima puno. Nedavno su devojke širom Srbije raskrinkale manijaka, koji je na stranicama za izdavanje stanova objavljivao oglase da traži cimerku, da bi, nakon što mu se zainteresovane devojke jave, počeo da ih proganja. Kada bi blokirale njegov broj, uznemiravanje je nastavljao sa drugih brojeva.

Izvesna Magdalena otvorila je Pandorinu kutiju kada je na društvenoj mreži Fejsbuk otkrila da je bila na meti manijaka, koji se predstavljao kao devojka i tražio cimerku za stan koji se nalazi na Tašmajdanu.

Umesto cimerke, javio joj se stariji čovek, izvesni Slobodan. Kada je blokirala njegov kontakt, izvesni Slobodan nastavio je da je opseda sa drugih brojeva telefona. A onda, samo par dana nakon toga, usledio je novi šok!

Isti čovek "tražio je cimerku" i u Dalmatinskoj ulici

- Objavila sam ovo takođe u drugoj grupi kako bi devojke bile pažljive i ne daj Bože da neka ode da pogleda stan, ali se ispostavilo da se administrator te grupe druži s njim, pa mi je obrisao objavu i izbacio me iz grupe! Na mom postu gde sam sve ovo napisala javilo se previše devojaka kojima se isto ovo dogodilo od strane tog čoveka - napisala je Magdalena.

Kako navodi, devojkama je slao poruke iste sadržine - "Jesi li sada u Beogradu?". Kako su istakle, nekima se javljao još od 2019. godine, a slao je čak i slike sa letovanja.

Magdalena je u istoj objavi ostavila i njegove brojeve telefona i profil, kako devojke ne bi nasele na njegove oglase.

Tražio intimne odnose umesto kirije

I izvesna Aleksandra se na društvenoj mreži Fejsbuk požalila da je umesto cene kirije vlasnik stana tražio "povremeno druženje".

Na Fejsbuk stranici Beograd - stanovi, sobe, kuće - izdavanje i prodaja podelila je svoje iskustvo i upozorila devojke da budu na oprezu.

- Gospodin očigledno ne traži da iznajmi stan nego nešto drugo. Pa devojke, žene budite na oprezu - napisala je ona.

Ona je podelila skrinšotove dopisivanja sa stanodavcem.

- Ako je za tebe, daću ti džabe jer ja idem preko uskoro i stan ostaje prazan. Neću da ti naplatim ništa, samo ga održavaj kao svoj, ne treba ništa da platiš, ali da to znamo samo ti i ja da je za džabe. Daću ti na godinu ili dve, ali da se vidimo ponekad kad sam u Srbiji - navodi se u njegovom odgovoru.

"Rekao mi je da imam lep glas, čudno komunicirao i danima opsedao"

- Moje drugarice koje su živele u jednom stanu, dobijale su poruke od stanodavaca, nakon što su iz njega izašle. Vlasnik stana im je slao i poruke i slike - kaže jedna od anketiranih devojaka.

Tome svedoči i Sonja Stamenković, koja je za medije otlrila kroz šta je prošla u potrazi za stanom.

- Javila sam se na oglas koji sam našla na poznatoj stranici za oglase. Čovek, koji se predstavio kao Danilo, nudio je stan u samom centru grada. Kada sam ga pozvala u samom startu počeo je čudno da komunicira sa mnom. Rekao mi je da imam lep glas, pitao me za godine i profesiju, sa kime bih živela... Zvao me je da odmah dođem da vidim stan, iako je bilo oko 10 uveče, a na konstataciju da mi je cena visoka, dotični je odgovarao sa "sve ćemo se dogovoriti". U toku iste večeri zvao me je nekoliko puta, pa čak i nakon ponoći, samo da bi ćaskao. Čak nije hteo da prekine vezu. Sve to me je uznemirilo i plašilo - ispričala nam je Sonja.

Sonja stan na kraju nije ni htela da pogleda, ali je stanodavac nastavio da je uznemirava

Kada je odbila da pogleda stan, nastavio je da je zove. To proganjanje je trajalo desetak dana.

- Nakon odbijanja da pogledam stan, dotični je nastavio danima da me zove. Kako ja nisam odgovarala na pozive, počeo je preko Vibera i Whatsapp-a da mi šalje slike drugih stanova koje navodno izdaje, uz napomenu da se za cenu ne brinem - dobiću specijalnu. Kako ni na to nisam odgovarala, počeo je da me zove preko istih aplikacija, nakon čega sam ga blokirala na svim mrežama. Na slici koju je imao na svojim profilima videlo se da je u pitanju krupan čovek, srednjih godina - ispričala je za "Blic" Sonja iz Beograda.

Za internet predatore kazne i do 8 godina zatvora

Advokat Vojin Šaljić objasnio da je širok spektar radnji koje internet predatori mogu da izvrše putem društvenih mreža.

- Zavisi kakva je namera i kako je delo izvršio taj internet predator, nazovimo ga izvršilac. Od toga zavise i dve vrste postupka i predviđene sankcije. U suštini, široki je spektar nekih radnji koje ti izvršioci mogu da izvrše putem društvenih mreža, interneta, pa je teško dati jedan unificiran odgovor - kaže Šaljić.

Za polno uznemiravanje na internetu i do osam godina zatvora.

- Iako je najčešći vid uznemiravanja na društvenim mrežama polno uznemiravanje, što spada u domen polnih sloboda, internet predatori mogu da izvrše i druga krivična dela putem mreža poput pribavljanja podataka, krađe tuđeg identiteta i tako dalje. Spektar krivičnih dela koje se na ovaj način mogu završiti je širok, a kazne idu i do osam godina zatvora za polno uznemiravanje maloletnih lica - kaže Šaljić.

