VELIKI KAŠALJ U BEOGRADSKOJ ŠKOLI Direktor potvrdio i otkrio broj zaražene dece: Ovo su simptomi, evo zašto ga zovu "bolest od 100 dana"

Veliki kašalj, u narodu poznatiji kao "bolest od 100 dana" stigao je i u srpske škole. Dok zvanični podaci govore da je najviše obelele dece uzrasta do 12 meseci, stanje "na terenu" potvrđuje da je sve više školske dece od 10 do 14 godina. Jedna od škola u kojima se pojavilo nekoliko zaraženih učenika je i Osnovna škola "Gornja Varoš" u Zemunu, potvrđeno je za medije.

Kako navodi direktor ove obrazovne ustanove Ilija Mirković, roditelji obolele dece su obaveštavali razredne starešine, te je škola proverila kakvo je stanje u Domu zdravlja.

- Dobili smo podatak da situacija nije alarmantna, odnosno da je zaraženo manje od desetoro dece, a našu školu pohađa 800 đaka. Naravno, nastavljamo da se ponašamo odgovorno i da pratimo situaciju - naveo je Mirković.

Podsetimo, tokom 2021. i 2022. godine registrovano je samo 5 slučajeva u Srbiji, a samo ovog oktobra registrovano je čak 78 obolelih od velikog kašlja.

Najranjivije bebe

Kako je objasnio pedijatar dr Saša Milićević, bolest uglavnom napada decu nižeg uzrasta i bebe, usled nedovoljno razvijenog imuniteta.

- Inače ta bolest je karakteristična po svom tom upornom kašljanju koje je toliko uporan i jak da dolazi do zacenjivanja. Po tome ga najčešće razlikujemo u odnosu na obične oblike kašlja, jer se kašalj može pojaviti kod astme, alergije, prehlade. On je jedan zaštitni i odbrambeni mehanizam u tim slučajevima, ali veliki kašalj je dijagnoza i bolest koja je poznata pod drugim nazivom "bolest od 100 dana" - rekao je dr Milićević.

Simptomi

- Karakteristično je po tome što deca imaju crvene oči, takođe im je otežana faza udisanja i izdisanja gde se roditelji uplaše. Kada je u pitanju malo dete to može da bude i opasno. Može doći i do kratkotrajnog gubitka svesti zbog tog intenzivnog kašlja i on ide u naletima - objasnio je dr Milićević.

Kako je dodao, simptomi u početnoj fazi su nekarakteristični, usled čega roditelji mogu da "omanu" u proceni.

- Pojavi se temperatura, malaksalost, boli ga grlo i kašlje. Pa danas svako treće dete ima te simptome. Temperatura može nekad da se pojavi i bude visoka, a nekada i ne mora da bude prisutna. Uglavnom sve to liči na prehladu, a onda bude da neko drugo dete ima veliki kašalj i da im je prenelo - zaključio je Milićević.

