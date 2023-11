IMPOZANTNO! ZA SAMO MESEC DANA OVIM PUTEM JE PROŠLO VIŠE OD 350.000 VOZILA - Od Rume do Šapca sada se stiže za svega 15 minuta!

Za samo mesec dana otkad je otvoren auto-put Ruma-Šabac ovom deonicom je prošlo čak 352.476. vozila! To je samo dokaz da je ovo bila najznačajnija infrastrukturna investicija koja je spojila Srem i Mačvu, a ujedno i najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa ovim delom zapadne Srbije, ali i Republikom Srpskom.

Do nedavno je 600.000 stanovnika sa obe strane Save spajao samo magistralni put, na kome su bile stalne gužve. Puštanjem u saobraćaj ove važne deonice sada se novom trasom od Rume do Šapca sada stiže za svega 15 minuta.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na auto-putu Ruma–Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac–Loznica zaključen je sa azerbejdžanskom kompanijom "Azvirt", a ugovorena cena radova je 467,5 miliona evra.

Koliko su opterećeni putevi od Šapca do Rume i od Loznice do Šapca najbolje su doskora znali žitelji ovog dela Srbije. Magistrala koja je korišćena bila je kao jedna ogromna ulica, pa je brzina bila minimalna.

- Rekordna infrastrukturna ulaganja dala su novu geo-stratešku dimenziju opštini Ruma, koja je sada čvrsto pozicionirana na čvorištu najvažnijih puteva u našoj zemlji, a to raskršće puteva je novi podsticaj za ubrazani razvoj. Kao opština smo još atraktivniji za sve investitore, koji i dalje iskazuju veliko interesovanje za ulaganje u naše opremljene radne zone. Beležimo privredni rast, ali osim toga, auto-put Ruma-Šabac je i dodatni podsticaj za veći broj posetilaca u našem gradu i opštini, jer doprinosi i razvoju turizma - kaže Aleksandra Ćirić, predsednica opštine Ruma.

Ona navodi da se do Šapca sada stiže duplo brže, za manje od 15 minuta. Stari lokalni put je bio preopterećen, velika frekvencija vozila, mnogo teretnog saobraćaja, neretko su se dešavale i saobraćajne nesreće, pa je sa novim auto-putem i sama bezbednost svih učesnika u saobraćaju na daleko većem nivou.

- Кada sledeće godine bude završena i brza saobraćajnica do Loznice, od Podrinja, preko Rume, do prestonice Srbije će se stizati za nekih sat i 15 minuta. To je veoma značajno za sve, Srem, Mačvu, Podrinje, za celu zemlju - kaže ona.

NEMA PUTARINE DO NOVE GODINE

Do Nove godine korišćenje auto-puta od Rume do Šapca biće besplatno, a kada se od 1.januara počne naplaćivati cena od Rume do Šapca biće 100 dinara, 270 dinara je za deonicu Beograd -Šabac, a 170 dinara je Beograd-Ruma.

Žitelji okolnih sela kroz koja je dnevno prolazilo i do 20.000 vozila, sada su konačno odahnuli. Umesto kroz naselja kamioni idu kroz atare Jarka, Hrtkovaca, Platičeva i Klenka, a izlaz i uključenje na auto-put je uz bočnu rampu na petlji kod Hrtkovaca.

Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca kaže da će 14. oktobra 2023. godine ostati upamćen kao istorijski za sve Šapčane:

- Tada su otvoreni kapitalni projekti auto-put Ruma-Šabac i novi most preko Save. Na ovo se čekalo nekoliko decenija. Šapčani su dosanjali svoj višedecenijski san. Sada ćemo za samo 40 minuta stizati do Beograda, a naš grad je postao centar zapadne Srbije.

LIČNA KARTA

Deonica autoputa od Rume do Šapca je dužine 24,6 kilometara, ima šest nadvožnjaka, osam mostova i tri petlje - Ruma, Hrtkovci i Drenovac.

Na autoputu su izgrađene i tri nove naplatne stanice:

NS „Ruma" sa 11 saobraćajnih kanala,

NS „Hrtkovci" sa 6 saobraćajnih kanala

NS „Šabac" sa 8 saobraćajnih kanala

Kada je najavljena izgradnja auto-puta došlo je i do velike prodaje zemljišta, 117 hektara jepripalo industrijskoj zoni, 32 nova investitora krenula su da zidaju svoje fabrike, što znači da je i veliki broj ljudi došao do posla. Do Loznice i granice na Drini sada se stiže znatno brže.

