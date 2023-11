Od 2006. godine uz knjižicu kod stomatologa mogu samo deca, studenti, trudnice i socijalno ugroženi. "Batutovo" istraživanje pokazuje da se zdravlje zuba značajno pogoršalo. Samo 16,5 odsto stanovnika Srbije ima svoje zube, a čak 700.000 ljudi nema nijedan zub. Ova loša statistika mogla bi da se promeni ako se izmeni Zakon o zdravstvenom osiguranju.



Specijalista stomatologije Lazar Niketić istakao je gostujući na Blic televiziji da je ova statistika poražavajuća i da ukazuje na veličinu problema sa kojima se suočavamo.

- Faktički, da je nas desetoro u sobi, jedna osoba će biti koja nema nijedan zub u svojim vilicama. Tako da trebalo bi tamo da se pristupi jako ozbiljno i treba da se radi na mnogim stvarima da bi se poboljšala higijena i generalno da ljudi nauče šta treba sve da se radi i da se toga pridržavaju jer ovo su podaci koji su stvarno užasni - rekao je u "Jutro na Blic" stomatolog Niketić.

Niketić ističe da bi povratak stomatologa u državne domove zdravlja, koji je ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila, mogao biti deo, ali ne i celokupno rešenja problema.

- Pa ja se nadam da hoće, mada i pre 2006. ti podaci nisu bili uopšte dobri, tako da mislim da to jeste deo rešenja problema, ali nije celokupno rešenje. Mora da se radi sistemski, jer to što će neko moći da ode u dom zdravlja, ne znači da će ići kada treba da ode, nego će potencijalno ići, kada ga zaboli ili kada je već problem toliki i jeste. I onda, i to što će biti besplatno vađenje, ne rešava problem da će ljudi imati onda svoje zube, nego ćemo samo imati to da će moći da ih izvade bez plaćanja - rekao je Niketić.

- A da ne bi postao strah od stomatologa, deca od najranijih godina treba da se obučavaju da je to normalno da se ode kod zubara, da to nije ništa strašno, da se sedne, da se popriča, da se naviknu da kada pričaju sa stomatologom da je to sve u redu, da neće biti ništa strašno, da će sve da se objasni i to je to - kaže.



- To je nešto što je zlatan standard i dovoljno je. Svako može da izdvoji 2 sata godišnje da ode na pregled koji će potencijalno mnogo da mu učini za zdravlje. Često se dešava da ljudi kod mene dođu prvi put zato što imaju konkretan problem koji je nekada manji, nekada veći, ali posle toga ih ja negde guram, osnovno rečeno je obučavam da bi trebalo na 6 meseci da se vidimo na redovnoj kontroli, ako treba ukloni se kamenac, uradi se neka sitna intervencija i posle toga ljudi uđu u to da jednostavno na 6 meseci dođu - rekao je.

Kada su deca u pitanju, ti pregledi trebaju ponekada biti i češći.

- Što se dece tiče isto na 6 meseci, s tim što ako su deca jako mala, znači još uvek imaju mlečne zube, ja bih čak savetovao da se ide češće, jer kod mlečnih zuba ti karijesi jako brzo progresiju. Ako ima dete u startu već kvarne dosta zube mlečne, potencijalno će imati i kvarne stalne zube jer su te bakterije već prisutne tu i trebalo bi obratiti pažnju, odnosno da se što pre uvede bolja kontrola pranja zuba, bolja higijena, više pregleda da bi se to negde sprečilo i da ne bi došlo do većeg problema - posavetovao je stomatolog u "Jutro na Blic".

