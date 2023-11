U noći ka suboti zahlađenje i u subotu znatno hladnije sa snegom u brdsko-planinskim područjima iznad 600 mnv. Sneg je moguć pre svitanja ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije, pa ujutru može osvanuti manji snežni pokrivač.

Na severu Srbije suvo sa sunčanim intervalima po Vojvodini, a padavine brzo prestaju i na zapadu Srbije. Kiša i sneg će padati povremeno na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna od 4°C na zapadu i jugu Srbije do 9°C u Negotinu. Uveče suvo, a samo na jugoistoku Srbije sa kišom i snegom. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.



Beograd: U subotu hladnije sa slabom kišom ujutru, a zatim suvo i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, maksimalna do 7°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko 4°C.

Niš: U subotu oblačno i hladnije sa kišom i mogućom susnežicom. Vetar pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, maksimalna do 6°C. Uveče suvo i hladno.

Užički region: U noći ka suboti zahlađenje sa snegom u brdsko-planinskim područjima iznad 600 mnv. Sneg je moguć ponegde i u nižim predelima, pa ujutru može osvanuti manji snežni pokrivač. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C do 3°C, a maksimalna od 4°C do 6°C. Uveče suvo i hladno. Na Zlatiboru i Tari hladno i oblačno sa snegom ujutru i pre podne, a popodne suvo i najviše do 0°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U noći ka suboti zahlađenje sa kišom koja odlazi na jugoistok i prestaje do jutra. Na vrhu Fruške Gore može biti susnežice i snega rano ujutru pre svitanja. U subotu hladnije i suvo uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, najpre na severu. Vetar pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna temperatura od 2°C do 4°C, a maksimalna od 7°C do 8°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 1°C do 3°C.

Novi Sad: U noći ka suboti zahlađenje sa kišom koja prestaje do jutra. U subotu hladno i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar pojačan severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, maksimalna do 7°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko 2°C.

Subotica: U noći ka suboti zahlađenje sa kišom koja prestaje do jutra. U subotu hladno i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar pojačan severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, maksimalna do 8°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h oko 1°C.

Vreme narednih dana: U nedelju ujutru slab mraz, posebno na severu i zapadu Srbije. Na jugoistoku Srbije rano ujutru slaba susnežica i sneg koji brzo prestaju. Tokom dana svugde suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima uz nekoliko stepeni veću dnevnu temperaturu nego u subotu. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 10°C.

Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 6°C. U ponedeljak malo toplije sa sunčanim periodima, a u utorak naoblačenje sa kišom. U sredu i četvrtak malo hladnije sa kišom, u planinama sa snegom.



