SNEG VEJE ŠIROM SRBIJE, STIŽE NOVO POGORŠANJE! Snažni udari vetra SVUDA, temperatura otišle u MINUS! Šta nas čeka sledeće nedelje

Srbiju je zahvatilo jako zahlađenje. Hladni front doneo je obilniju kišu nižim, a sneg planinskim predelima Srbije. I u nastavku dana biće veoma hladno vreme, uz temperature ispod proseka, prognozira meteorolog Đorđe Đurić.

U prethodna 24 do 30 sati širom Srbije palo je od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, dok je na planinama palo desetak centimetara snega. Na zapadu Srbije padavine su prestale, tako da kiša u tim predelima nakon zahlađenja nije stigla da pređe u sneg.

Snežni pokrivač zabeleo je većinu drugih predela iznad 700-800 metara nadmorske visine, a najviše ga ima na Kopaoniku 10 cm. Sneg je zabeleo i Novu Varoš, Zlatar, Goliju, Staru planine i sve planine na jugu, jugoistoku i istoku Srbije.

Ovog jutra i prepodneva kiša pada na istoku i jugoistoku Srbije i u Pomoravlju, a najobilnija je u Braničevskom okrugu. Istovremeno, u ovim predelima iznad 500-600 metara nadmorske visine veje sneg, koji je najobilniji na planinama istočne Srbije i na Staroj planini, Suvoj planini, Vlasini, u oblasti Homolja, Beljanice i drugih planina istočne i jugoistočne Srbije. Na ovim planinama danas se očekuje da padne desetak centimetara snega.

U ostalim predelima Srbije padavine su prestale i preovladava oblačno, dok se u Vojvodini razvedrilo i preovladava vedro.

Prema vremenskoj prognozi i u nastavku dana u većem delu Srbije biće suvo, a kiša se očekuje na istoku i jugoistoku Srbije, sneg u berdsko-planinskim predelima ovog područja. U ovim predelima najobilnije padavine očekuju se pre podne, a posle podne biće u slabljenju.

Ciklon je danas odmaknuo severoistočno od Srbije, hladni front jugoistočno, pa se Srbija nalazi u hladnom sektioru, uz prorodre još hladnije vazdušne mase.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 2°C na severoistoku do 6°C u Vojvodini, u Beogradu je 4-5°C. Na planinama temperature su ispod 0°C, pa tako Zlatibor i Sjenica mere -1°C, a Kopaonik -7°C.

I tokom dana biće veoma hladno. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C, u Beogradu 6°C, a na planinama od -5 do 0°C.

Danas duva i veoma jak severozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima. U narednim satima vetar će još više jačati i to zbog veoma izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, odnosno velike razlike nad Srbijom.

Udari vetra biće najjači u nastavku prepodneva i oko podneva i biće od 60 do 80 km/h, na planinama istočne Srbije i od 90 km/h. Olujni vetar na planinama istočne Srbije uslovljvaaće snežnu vejavicu i mećavu.

Vetar će krajem dana biti u slabljenju. Vazdušni pritisak u osetnijem je porastu i to je uvod u stabilizaciju vremena.

Drugog dana vikenda suvo i malo toplije, ali i dalje hladno, samo ujutro na istoku i jugoistoku sa slabim padavinama.

Maksimalna temperatura biće od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U ponedeljak osetno toplije i suvo, uz temperature od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C. Novo pogorošanje vremena stiže već u utorak, do kraja dana uz jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Od srede kišovito i hladno, na planinama sa snegom, a do kraja sedmice usled daljeg zahlađenja, uslova za susnežicu i sneg biće ponegde čak i u nižim predelima.

Prosečna maksimalna temperatura za ovaj deo novembra je od 7 do 11°C. Ovog vikenda ona će biti ispod proseka, početkom sledeće sedmice iznad i za pet stepeni, da bi u drugoj polovini sledeće sedmice usled jačeg zahlađenja bila znatno ispod proseka.

