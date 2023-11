ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE - Od januara stiže još 500.000 vaučera za odmor u našoj zemlji

Kako je još najavljeno, od prvog januara se kreće sa novih 500.000 vaučera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska renovinarog hotela "Podrinje" u Banji Koviljači rekao kako se mora naći način da se penzionerima prolongira rok za upotrebu preostalih 40.000 vaučera za odmor.

- Nađite način kako da Vlada prolongira i probajte da pomognete ljudima ovde, i da im dođe još jedan deo ljudi koji nije računao na to da može da dobije vaučere, da pomognemo pre Nove godine. Pokušajte da nađete rešenje. Vidite sa Đurđevićem on će naći, sve što u zakonu može da se iskoristi, on će da nađe - kazao je predsednik Aleksandar Vučić.