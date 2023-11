PRIPREMITE SE, OČEKUJE NAS PRAVI VREMENSKI ROLERKOSTER - Temperatura će od OVOG datuma ići do 17 stepeni, ali biće i KIŠE, SNEGA I SUNCA

Vazdušni pritisak u Srbiji sve više je u porastu i to je uvod u dalju stabilizaciju vremena koju će doneti drugi dan vikenda. Ipak, tokom večeri i narednog jutra padavine se i dalje očekuju u pojedinim predelima Srbije.

U toku večeri u većem delu Srbije biće suvo, u Bačkoj i u Sremu i vedro.

U delovima centralne, istočne i jugoistočne Srbije očekuje se kiša, u brdsko-planinskim predelima iznad 500 metara nadmorske visine sneg, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Najobilniji sneg očekuje se u planinama istočne i jugoistočne Srbije, naročito u oblasti Homolja, Rtnja, Beljanice, Stare i Suve planine i u ovim predelima do nedelje ujutro očekuje se 5 do 10 cm snega.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 3 do 7°C. Sjenica meri 1°C, Zlatibor 0°C, Kopaonik -6°C.

Jak, na udare i olujni vetar, u nastavku večeri biće u slabljenju. Jak vetar i dalje će duvati na istoku Srbije, na planinama sa olujnim udarima, pri čemu se očekuju snežna vejavica i mećava.

Slično vreme očekuje se i tokom noći.

U nedelju ujutro u mnogim predelima Srbije očekuje se vedro i hladno, na severu i na zapadu uz slab mraz, dok se oblačnije sa slabim padavinama očekuje na istoku i jugoistoku Srbije.

Tokom dana biće suvo, sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab jugozapadni vetar, na istoku Srbije jak severozapadni, krajem dana u slabljenju.

Prema vremenskoj prognozi, jutarnja temperatura biće od -2°C u delovima Vojvodine do 4°C na jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

Početkom sledeće sedmice očekuje se osetnije otopljenje i priliv toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Biće suvo i osetno toplije, a slab mraz ujutro se očekuje na jugu i jugoistoku Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Utorak će doneti zahlađenje i naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U sredu oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, na planinama ispod 0°C.

U drugoj polovini sledeće sedmice veoma hladno.

Dakle, pred nama je kratkotrajna stabilizacija vremena. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 7 do 11°C, one će tokom vikenda i od sredine sledeće sedmice biti ispod proseka, a u ponedeljak i za pet do sedam stepeni više od napomenutog proseka.