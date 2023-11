ZIMA SE MERI PO ARANĐELOVDANU! Ovu slavu slavi trećina Srba, a ostatak ide na slavu! Sve zanima vreme, EVO ŠTA NAS OČEKUJE!

Za samo dva dana trećina Srbije slavi Aranđelovdan, a za ovaj praznik vezuje se predanje da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan, može odrediti kakva će biti zima, ali i naredna godina do proleća.

Treći ponedeljak u novembru počeće kišom u Srbiji, kako se navodi na dugoročnoj prognozi koju je objavio RHMZ. U ponedeljak će biti toplije uz naoblačenje, koje će tek uveče na severu i zapadu usloviti kišu.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a minimalne temperature će se ove nedelje kretati između - 1 do 5 stepeni, a maksimalne od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

Marko Čubrilo, čuveni meteorolog u svojoj vremenskoj prognozi kaže da početak sledeće nedelje donosi suvo vreme uz hladna jutra koje će lokalno donositi slab mraz i postepen porast dnevnih maksimuma.

Ipak, Čubrilo kaže da je sredinom nedelje izvesno novo pogoršanje uz padavine i zahlađenje, ali će intenzitet tog zahlađenja zavisti od položaja sekundarnog ciklona nad Sredozemljem. On napominje da e dugoročno i dalje moguće jače zahlađenje krajem meseca.

U utorak, 21. novembra, kada pravoslavni vernici slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, praznik koji je u narodu poznat i kao Aranđelovdan očekuje se naoblačenje sa kišom.

U Beogradu će za Aranđelovdan biti kišno uz minimalnu temperaturu od 6 i maksimalnih 11 stepeni. Kišno će biti u Novom Sadu sa minimalnih 8 i maksimalnih 11 stepeni.

Malo toplije sa maksimalnih 13 stepeni biće u Nišu. U ovom gradu ipak će biti moguće povremene pljuskovite padavine.



S obzirom na to da je narodno verovanje da će onakvo vreme kakvo je za Aranđelovdan biti sve do proleća, ostaje samo da se pitamo da li će se narodno verovanje obistiniti.

Od srede kiša i sneg

Posle prolećnih temperatura koje su obeležile kraj oktobra i početak novembra, prvi put ove godine zabelele su se planine u Srbiji. Prvi sneg pao je u subotu na Kopaoniku, Zlataru i Goliji. Već od srede i četvrtka vreme će biti još hladnije, praćeno kišom i snegom na planinama.

Očekuje se da će doći do novog pogoršanja uz padavine i zahlađenje, a snežna granica biće na oko 800-850 metara nadmorske visine. Vetar će biti istočni i severoistočni.

Vreme za zimu i narednih pola godine

Meteorolog Nedeljko Todorović je govorio o tome kakvo nas vreme čeka u decembru i tokom narednih nekoliko meseci

- Mislim da bi bilo nešto slično kao i prethodnih nekoliko godina. Možda malo češća pojava padavina – kiše i snega, ali ne bih smeo da tvrdim da li će biti duži period hladnog vremena kao što je bilo 2012. u februaru. Biće i kiše i snega, i poledice i košave. Znači, sve ono što sledi u zimskom periodu, ali do kraja novembra i većeg dela decembra ne bi trebalo da bude jačih zahlađenja - rekao je Todorović.

Na to kakva će zima biti nije presudno ni kretanje fenomena El Ninjo, kao ni vrelog vazduha Sahare, niti onog vlažnog koji sa Atlantika donosi kiše. Odgovor se krije na samom severu Planete na Arktiku, a u pitanju je polarni vrtlog.

Ovaj "vrtlog" ključan je za to da li ćemo ove zime biti okovani snegom i ledom ili imati blagu i toplu zimu. Uprkos svojoj dalekoj lokaciji, uticaj snežnog vrtloga iliti polarnog vorteksa seže daleko izvan polarnog kruga, oblikujući klimu čak i na tropima!

U stratosferi iznad Severnog pola sada se formira novi polarni vrtlog koji je izuzetno jak. Jak polarni vrtlog najčešće podrazumeva blažu zimu, dok bi zima bila jača da je vrtlog slabijeg intenziteta.

