PRIJATNO VREME KRATKOG DAHA, U SRBIJU STIŽU VELIKE KOLIČINE PADAVINA: Pašće još snega, evo gde se očekuje dodatnih 10 do 20 cm

Nakon veoma hladnog vikenda i snega u planinama, današnji dan doneće Srbiji osetno toplije vreme. Očekuje se suvo i u većini predela umereno oblačno, uz duže sunčane periode. Toplije vreme biće danas uslovljeno i slabim jugozapadnim vetrom.

Maksimalna temperatura biće danas od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Otopliće danas i na planinama, uz otapanje snežnog pokrivača.

Već u noći ka utorku Srbiju će zahvatiti novo naoblačenje, a u utorak ujutro severozapadne i zapadne predele Srbije zahvatiće i kiša. Ovo pogoršanje vremena u utorak tokom dana proširiće se i na ostale predele Srbije, pa se u svim predelima očekuje oblačno sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu do 12°C.

Krajem dana usled prodora hladnog fronta očekuje se i zalađenje, a kiša će na planinama jugozapadne Srbije preći u sneg.

Sredinom sedmice očekuju se veće količine padavina

U noći ka sredi kiša će na svim planinama iznad 1.000 metara nadmorske visine preći u sneg.

U sredu u Srbiji oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima, u brdsko-planinskim predelima iznad 800-1000 metara nadmorske visine i sneg. Posle podne u Vojvodini, a tokom večeri i u centralnim predelima očekuje se suvo.

Planinsko područje dobiće nove količine snega i očekuje se da padne novih 10 do 20 cm snega.

Najobilniji sneg očekuje se na planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije i to uglavnbom iznad 1000-1200 metara nadmorske visine.

Kako će duvati i jak severozapadni vetar, na planinama se očekuju snežna vejavica i mećava.

Maksimalna temperatura u sredu biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C, dok se na planinama očekuju temperature od -2 do 0°C.

U četvrtak će na severu Srbije biti suvo. U ostalim predelima biće i dalje oblačno, u južnim i centralnim predelima sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Prema današnjoj vremenskoj prognozi, padavine će tokom dana slabiti i do kraja dana u svim predelima prestati.

Zbog vedrog vremena, ujutro se na severu Srbije očekuje mraz, dok ga u južnoj polovini Srbije neće biti.

U petak se ujutro očekuju magla i mraz, a tokom dana biće suvo i toplije. Maksimalna temperatura u većini predela biće od 8°C u severozapadnim do 14°C u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije.

Za vikend stiže nova promena vremena. Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima sa snegom.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj novembra od 6 do 10°C, ona će danas biti iznad proseka i za sedam stepeni, da bi sredinom sedmice opala na prosečne vrednosti. U petak i tokom vikenda maksmalne temperature biće uglavnom oko i malo iznad prosečnih vrednosti.

Autor: