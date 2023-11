VESIĆ IZ SUBOTICE: Izgradnjom brze pruge Beograd - Budimpešta, ova železnička stanica biće veoma važno mesto na trasi!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, obilazi radove na rekonstrukciji železničke stanice u Subotici.

Vesić je najpre pozdravio radnike koji rade na rekonstrukciji ove stanice, nakon čega je krenuo u obilazak.

- U toku je rekonstrukcija železničke stanice u Subotici. Izgradnjom brze pruge Beograd - Budimpešta ova železnička stanica biće veoma važno mesto na trasi - naveo je Vesić.

Kako kaže, završetkom radova, stanica će biti potpuno opremljena za novi sistem rada i prihvat velikog broja putnika.

Ministar je rekao da će do kraja sledeće godine biti urađena pruga, pa tako stanica mora biti ranije gotova.

- Mi ćemo do kraja 2024. završiti prugu do Subotice, a u 2025. imaćemo brzu prugu, a sada do kraja meseca puštamo Subotica-Segedin - rekao je Vesić.

Kako kaže, železnička stanica je jedna od najvećih koje se rekonstruišu na ovoj brzoj pruzi.

- Sačuvaćemo sve ono što je originalno i Subotica će dobiti pravu železničku stanicu - rekao je Vesić.

Kako kaže, kao što je to bilo nekada u istoriji, tako će i sada ova brza pruga i stanica doprineti razvoju Subotice.

