Vesić: Brzim vozom od Beograda do Subotice za 70 minuta

Brza pruga od Beograda do Subotice biće završena do kraja sledeće godine, a očekuje se da će vozovi tom prugom početi sa saobraćaju najkasnije u aprilu 2025, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će putovanje između ova dva grada brzim vozom trajati sat i deset minuta.

Vesić je to rekao prilikom obilaska radova na rekonstrukciji železničke stanice u Subotici koja je građena 1869. i 1882. godine, a koja će, kako je rekao, kada radovi budu završeni označiti novi procvat Subotice, kao što je izgradnja pruge u drugoj polovini 19. veka označila početak razvoja tog grada.

“Sada će, u 21. veku, brza pruga koja će ići kroz Suboticu suštinski doneti mnogo dobra tom gradu i zato je veoma važno što se gradi brza pruga”, rekao je Vesić.

Naveo je da će rekonstrukcija železničke stanice u Subotici biti završena do kraja februara sledeće godine, dok će brza pruga od Beograda do Subotice biti završena do kraja 2024.

“Ne postoje nikakvi problem koji bi mogli taj rok da pomere. Naši prijatelji Kinezi, zajedno sa domaćim firmama, rade i noću na nekim delovima i mi ćemo brzu prugu do Subotice imati završenu do kraja sledeće godine”, istakao je Vesić.

Naveo je da će biti potrebno tri, četiri meseca za testiranje te pruge i dodao da se očekuje da se u martu, najkasnije aprilu 2025. godine uspostavi železnička linija Beograd – Subotica.

“To je nešto što će potpuno promeniti način života ljudi ovde i omogućiti da više ljudi dolazi u Suboticu, razvoj lokalnih biznisa, turizma, kao i razvoj investicija”, rekao je Vesić i zahvalio kineskim partnerima koji izvode radove, domaćim kompanijama i predstavnicima Grada Subotice.

Što se tiče nastavka pruge prema Budimpešti, Vesić je rekao da Mađarska treba da završi prugu do kraja 2025. godine sa testiranjima koja takođe traju nekoliko meseci i da se, ako sve bude išlo prema planu, može očekivati da 2026. godine bude uspostavljena železnička veza i do Budimpešte.

Tada će se, dodao je, na subotičkoj železničkoj stanici nalaziti zajednička carina i policija Srbije i Mađarske što, kako je naveo, znači da oni koji uđu u voz na toj stanici prolaziti mađarsku carinu i policiju i da stajanja više neće biti do Budimpešte, kao što će srpska policija i carina biti na železničkoj stanici u Budimpešti tako da će i oni koji idu prema Beogradu na isti način prolaziti proceduru.

Kada je u pitanju Subotica, a tiče se železničkog saobraćaja, Vesić je najavio da će do kraja meseca početi putnički saobraćaj na pruzi Subotica – Segedin.

“Napravili smo sa Mađarima privremeni granični prelaz, prvi put na samj pruzi. Tu će biti zajedno mađraska i srpska carina. U budućnosti, kada se završi rekonstrukcija stanice Segedin, prelaz će biti u Segedinu tako da će se tamo izlaziti i vršiti obe kontrole”, pojasnio je Vesić i dodao da je plan da polasci vozova na pruzi Subotica - Segedin budu na tri sata.

Osim toga, naveo je da se sa mađarskim prijateljima razgovara o izgradnji pruge Subotica – Baja i dodao da je veći deo te pruge na tertoriji Mađarske.

Što se tiče Horgoša, podsetio je da je doneta odluka da se gradi potpuno novi granični prelaz koji će biti integrisan.

“Radićemo ‘Y krak’ u punom profilu kako bi imali Kelebiju 1 i Kelebiju 2 pošto će tamo biti napravljen biti još jedan prelaz. Sa izgradnjom brze saobraćajnice ‘Osmeh Srbije’, što počinjemo u decembru, Bački Breg biti mnogo bolje povezan jer Mađari sa svoje strane rade autoput što znači da će Horgoš biti bitno rasterećeniji”, rekao je Vesić.

Naveo je da Mađari rade i most na Dunavu kod Mohača, a Rumuni kod Srpske Crnje svoj autoput, kao i da će se raditi veliki granični prelaz na Bačkom Bregu što, dodao je, znači manje automobila i gužvi na Horgošu i Kelebiji jer ćemo imati tri granična prelaza.

Izmedju ostalog, najavio je da će tokom sledeće godine početi izgradnja brze pruge do Niša što znači da će se iz Subotice putovati do Niša i da će će to putovanje trajati 170 minuta.

“To će potpuno promeniti način života i ljudi koji žive u Subotici će tek videti šta će im doneti izgradnja brze pruge i koliko je ona važna”, rekao je Vesić.

Naveo je da će se od Niša graditi pruga prema Sofiji odnosno prema Istanbulu, zatim brza pruga od Niša do Skoplju, za šta je pre nekoliko dana potpisan memorandum, kao i pruga do Soluna tako da će se, naveo je, Subotica naći na međunarodnoj ruti brze pruge što će doneti dodatne benefite za taj grad.

