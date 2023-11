OPASNOST UPOZNAVANJA PREKO INTERNETA: Ne znate ko je iza ekrana i šta radi!

Preko aplikacija za upoznavanje ne treba otkrivate previše o sebi, jer nikada ne znate ko je sa druge strane ekrana i za šta to može da iskoristi.

Predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Dejan Milutinović istakao da treba biti veoma oprezan kada je upoznavanje preko interneta u pitanju.

- Mi mislimo da iza ekrana nemamo nikakvu odgovornost i da je sve opušteno i sve bezbedno, jer mi vidimo na ekranu da tako piše. Evo na primer aplikacije za upoznavanje. Vi, recimo, pošaljete neku fotografiju koju niste baš voljni da podelite javno. Ona ostaje zauvek i može da se zloupotrebi. Ne možete da budete sigurni da neće dobiti neki epilog koji vam ne odgovara, da neće biti prodata negde. Podaci su sredstvo za trgovinu - rekao je Milutinović.



Čim se nađe neki naš lični podatak koji nekoj trećoj strani može da bude koristan za trgovinu na bilo koji način - to je potencijalna opasnost, kaže Milutinović.

- U svrhu marketinga na primer. Znamo da kada nešto pretražujemo na Google, često nam odmah zatim iskoči ponuda sa sličnim sadržajem. Tako je i sa ličnim stvarima. Ne smete da dajete lične stvari i lične osobine, ono što vas identifikuje kao ličnost. Ono što nije za javnost, što ne biste mogli sad da stavite na bilbord da to svi znaju. Neke stvari ne smete baš tako lako da delite. Internet je samo sredstvo i ne smemo na njega svoditi čitavu našu životnu aktivnost - rekao je Milutinović i dodao:

- Ne treba da se upoznajete u kompletu preko interneta. Ugovorite kafu, a vidite se i upoznajte se uživo. Vidite ko je sa druge strane. Ako vi dajete sve vaše osobine preko interneta to prolazi kroz mnogo veliki put i neke treće strane bi to mogle da iskoriste. Može taj neko sa kim komunicirate da vas uverava da je on neko koga vi želite da upoznate, a u stvari koristi vaše podatke za treću stranu ili za svoje neke interese.

Autor: