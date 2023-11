STIŽE PRAVO ZIMSKO ZAHLAĐENJE: U petak nova promena vremena, negde će pasti i do 30 cm snega!

Ovog jutra u Srbiji je oblačno i tmurno sa kišom, a suvo je uglavnom u Bačkoj i u Banatu. I tokom dana u većem delu Srbije biće oblačno sa kišom. Najveća količina padavina očekuje se u zapadnim, centralnim i delovima istočne Srbije i u ovim predelima palo bi do novih 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru. U ostalim predelima očekuje se manje od 10 litara, dok će na severu Vojvodine biti potpuno suvo.

Inače, prestanak padavina koje je ovog prepodneva zahvatio veći deo Vojvodine do kraja dana zahvatuće celu severnu Srbije, pa će do večeri kiša prestati i u Beogradu.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 6 do 9 stepeni, u Beogradu je 7 stepeni. Zlatibor meri 2 stepena, Sjenica i Kopaonik 1 stepen.

Ovog jutra kiša u jugozapadnim predelima iznad 1000-1200 metara nadmorske visine postepeno prelazi u susnežicu i sneg.

Maksimalna temperatura neće mnogo odmaći od jutarnje i biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 9 stepeni, na višim planinama oko 0 stepeni.

U četvrtak će na severu Srbije biti suvo, u Vojvodini ujutro i uz mraz. U ostalim predelima Srbije ujutro se zbog oblačnosti ne očekuje mraz, a slabe kiše biće još u južnim i centralnim predelima, uz prestanak tokom dana i delimično razvedravanje.

Jutarnja temperatura biće od -3 stepen u Vojvodini do 7 stepeni na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 6 stepeni u zapadnim i centralnim do 10 stepeni u južnim i istočnim predelima Srbije, u Beogradu do 7 stepeni.

U petak stiže nova promena vremena.

Pre podne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se novo jače naoblačenje sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 8 stepeni na severu do 16 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 10 stepeni.

Za vikend se očekuje veoma jako zahlađenje.

Već u subotu se sa severa očekuje prodor hladnog fronta, a zajedno sa njim preko Panonske nizije prodraće i polarna vazdušna masa.

U subotu će biti oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tokom dana kiša će i u nižim predelima zapadne, južne i jugoistočne Srbije preći u sneg, tokom večeri i u centralnim predelima, dok će istovremeno kiša u Vojvodini prestati.

Maksimalna temperatura biće od 2 stepena na jugu Srbije do 6 stepeni na severu i istoku Srbije, u Beogradu do 5 stepeni, dok se na planinama očekuje od -10 do 0 stepeni.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, u nedelju će u svim predelima biti pravo zimsko vreme. Očekuje se oblačno sa snegom. Više padavina i u subotu i u nedelju se očekuje u južnim i centralnim predelima Srbije, a u većini predela južnije od Save i Dunava formiraće se i manji snežni pokrivač. Slab sneg se očekuje i na širem području Beograda.

Suvo će biti u većem delu Vojvodine, uz moguće provejavanje snega u južnim predelima.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se da tokom vikenda padne od 10 do 30 cm snega, a u nižim predelima gde se bude formirao biće od 1 do 10 cm.

Sneg će biti veoma mokar, težak i vlažan.

Tokom vikenda će duvati i veoma jak severozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, pa se očekuju vejavica i mećava.

Dakle, veoma hladno vreme biće izraženije uz veoma jak i leden severni vetar.

Inače, ovakva sinoptička situacija za sada će biti uslovljeba prodorom hladnog fronta sa severa, ali i premeštanjem centra cikolona sa južnog Jadrana prema Egejskom moru, pa će i od njegovog pomoranja centra bitno zavisiti da li će se u narednim prognozama povećati padavine sa snegom ili znatno umanjiti, a isto tako i površina Srbije koja će biti zahvaćena. Za sada putanje ciklona govore da se padavine i najobilniji sneg očekuje više u južnim, centralnim i planinskim predelima, a da bi sever mogao i ostatati bez padavina, pa tako i bez snega, dok se sam Beograd nalazi na graničnoj lini razgraničenja predela sa i bez padavina i snega.

Prosečna maksimalna temperatura za kraj novembra je od 5 do 9°C, tako da će one danas i u petak biti malo iznad proseka, a sutra u granicama normalnih vrednosti. Za vikend usled jačeg zahlađenja i temperature će za nekoliko stepeni biti ispod proseka, ponegde i za čak pet stepeni.