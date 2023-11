EVO KAD NAM STIŽE JOŠ OBILNIJEG SNEGA Meteorolog objavio detaljnu prognozu za narednih 20 dana

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je danas novu detaljnu prognozu za naredne dane.

Kako je najavio, danas se očekuje prestanak padavina, a očekuje se da će četvrtak biti suv i hladan, kao i da će u petak na kratko biti toplije.

- Za vikend jače zahlađenje uz povremene padavine, na planinama sneg, koji ponegde u naletima moguć i u nizijama. Zatim sve do oko 7. 12. relativno hladno uz mogućnost snežnih padavina i u nizijama.

- Danas posle podne i uveče prestanak padavina tako da će u četvrtak posle hladnog i mestimično maglovitog jutra u toku dana biti promenljivo obačno, suvo i hladno, dok će ponegde ostati tmutno. Vetar slab. Jutarnji minimum sutra od -4 do +2,a maksimum od +3 do +9 stepeni Celzijusa. U petak na kratko toplije uz umerenu oblačnost ali sa seveozapada će se spuštati jak hladan front, dok će se sekundaran ciklon nad južnim Jadranom tokom dana produbljivati. Kao posledica toga posle podne i u toku noći ka suboti oblačno ponegde uz padavine i okretanje vetra na jak do olujan severni i severozapadni smer. Posle toplog petka u noći ka suboti sledi jače zahlađenje tako da će se snežna granica brzo spustiti na oko 300mnv. Na planinama BiH, Hrvatske, a posebno C.Gore i Srbije snežna vejavica koja se ovde očekuje i u subotu kada će se i dalje osetiti uticaj ciklona koji će jačati ali se i brzo izmeštati na severoistok - napisao je Čubrilo pa dodao:

Nad severnim delom regiona promenljivo oblačno, vetrovito i ponegde uz nalete snega. Dnevni maksimum u padu i kretaće se od 0 do +6 stepeni Celzijusa. Drugog dana vikenda posle hladnog jutra sa mraz, tokom dana promenljivo oblačno i hladno. Nad južnim, istočnim i jugoistočnim predelima još ponedge moguć slab sneg, a nad ostalim predelima uglavnom suvo mada je ponegde moguć pljusak snega. Severozapadni vetar će polako slabiti. Jutarnji minimum do -8 do +1, a dnevni maksimum od +1 do +6 stepeni Celzijusa.

A evo kakvo nas vreme očekuje naredne nedelje:

- Početkom sledeće nedelje u održavanje anticiklonalne blokade na severu i zapadu Evrope ka nama će i dalje strujati hladan vazduh te će uz uglavnom suvo vreme biti znatno hladnije od proseka. Minimumi od -13 do -1,a maksimumi od 0 do +5 stepeni Celzijusa.

Srednim sledeće nedelje uz formiranje novog ciklona nad Jadranom moguće pogošanje uz padavine i tada bi u koliko se ciklon postavi tako da naš region ostane u njegovom hladnom sektoru snega bilo i u nizijama.

- Prema trenutnim postavkama ansamble članova GFS-a i ECMWF modela hladnije od proseka uz povremene snežne padavine ostaje barem do oko 07.12.

- Sumirano posle još dva jesenja dana od vikenda stiže uranjeni nalet zime uz temperature ispod proseka i pojavu snega. Obilniji sneg i snežne vejavice mogu očekivati planine, a nizije samo sneg ponegde u naletima. Sredinom sledeće nedelje uslova za obilniji sneg bi moglo biti i u nizijama ali to je još neizvesno.

Autor: