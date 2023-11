OGLASIO SE I RHMZ - EVO KADA SNEG STIŽE BEOGRAD! Prve pahulje brže nego što mislimo, potom će ZAVEJATI I U OVIM DELOVIMA ZEMLJE

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da se u toku noći u većem delu zemlje očekuje oblačno vreme ponegde sa slabom kišom, dok se na planinama jugozapadne i južne Srbije očekuje slabi sneg.

- U toku noći u većem delu zemlje oblačno ponegde sa slabom kišom uz postepeni prestanak padavina, a na planinama jugozapadne i južne Srbije i sa slabim snegom. Na severu Vojvodine pretežno vedro, a u drugom delu noći ponegde i slab mraz - stoji u RHMZ najavi.

Prvi sneg u gradovima se očekuje u subotu

Prvi sneg ove godine u gradovima Srbije se očekuje u subotu 25. novembra u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima. Prva prilika za kratkotrajni sneg u Beogradu i Vojvodini je dan posle, u nedelju 26. novembra.

Ovu prognozu je izneo meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Slobodan Sovilj, dodajući da je statistički gledano, decenijama unazad između 23. novembra i 3. decembra najverovatnija pojava prvog snega i zadržavanja snega na tlu.

Srednji datum pojave prvog snega u Beogradu je 23. novembar, poručuje Sovilj, dodajući da je 3. decembar srednji datum pojave snežnog pokrivača.

- To je statistički podatak dobijen na osnovu višedecenijskih merenja, ali od jedne do druge godine vremenske situacije se dosta razlikuju. Nekada prvi sneg može da padne i u oktobru, a nekada ga praktično nema do sredine ili do pred kraj zime, kao što se dogodilo u zimskoj sezoni 2019. na 2020. Prvi snežni pokrivač u Beogradu je zabeležen tek 27. februara, simboličnih 4 cm, a do tad nije bilo uopšte snega - podseća on.

Sovilj naglašava da je svaka sezona drugačija, a da je ovo "ipak samo jedan statistički podatak".

Prvi sneg u gradovima u subotu

Sovilj je naglasio da se prvi sneg očekuje u subotu 25. novembra, u krajevima koji se nalaze južno od Kragujevca.

- Pre svega mislim na jugozapadnu, južnu i jugoistočnu Srbiju. U tim planinskim i nižim predelima naše zemlje će biti snega - poručio je on.

Govoreći o Vojvodini i Beogradu, Sovilj je rekao da uprkos zahlađenju i "definitivno nižim temperaturama u odnosu na prvih 20 dana meseca", padavine u vidu kiše će i dalje biti dominantnije.

