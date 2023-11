Vesić u Novoj Varoši: Povezaćemo ceo kraj na autoput - Nova Varoš, Priboj i Prijepolje neće ostati „slepo crevo“

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas, u opštini Nova Varoš, radove na izgadnji dva mosta, u selima Rutoši i Vraneša, te najavio da će ceo taj kraj Zapadne Srbije brzom saobraćajnicom biti povezan na autoput ka Crnoj Gori i neće ostati „slepo crevo“.

- Nema većeg zadovoljstva nego kada dođete tamo gde se nešto radi. A, u selima Rutoši i Vraneša, grade se dva nova mosta, umesto ranijih koji nisu odgovarali potrebama saobraćaja, pa su predstavljali problem, a ne rešenje - rekao je Vesić.

Istakao je da je ukupna vrednost dva mosta oko 43 miliona dinara, na putu od Kokinog broda do Pribojske banje, koji je takođe rekonstruisan.

Ministar je najavio da će se na ulazu u Novu Varoš sledeće godine raditi kružni tok, a nakon završetka obnove puta od Zlatibora do Borove glave, nastaviće se radovi prema Varoši, jer je i toj deonici potrebna popravka.

Kao najvažnije, Vesić je istakao da će na zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića biti izgrađena brza saobraćajnica koja će ceo kraj povezati sa autoputem ka Crnoj Gori.

- U septembru autoput stiže do Požege i počinjemo da gradimo novu deonicu ka Crnoj Gori, do Boljara, u dve faze. Prva faza je do Duge poljane u dužini od 75 kilometara, radimo projektovanje, u okviru kog planiramo i brzu saobraćajnicu od Nove Varoši do Duge poljane. To znači da će i Priboj i Prijepolje biti vezani za novi autoput, što je potpuno promeniti način žvota ljudi u ovom kraju - naglasio je Vesić i dodao da će to omogućiti razvoj turizma i lokalnog biznisa.

To, povduvako je, znači i da se neće doći u situaciju na koju je, s pravom, upozorio predsednik Vučić i zbog čega je i zatražio izgradnju brze saobraćajnice – da Nova Varoš, Priboj i Prijepolje ostanu „slepo crevo Srbije“.

- To bi se dogodilo kada bi ostale bez veze sa autoputem, a te veze će biti i to je najvažnija vest za Novu Varoš - poručio je Vučić.

On je rekao da će se, po planu, istovremeno krenuti sa izgradnjom deonice autoputa Požega-Duga poljana, kao i sa brzom saorbaćajnicom dugom oko 51 kilometar.

- Nova Varoš ne mora da čeka da se autoput nastavi. To će biti frekventan put, pa i brža veza za ljude iz Pljevalja i tog dela Crne Gore do auotputa ka Beogradu - ukazao je ministar Vesić.

Naveo je i da je taj kraj Srbije posebno važan, jer se izgradnjom autoputeva i brzih saobraćajnica jačaju turistički potencijali, privlače investitori, otvaraju radna mesta, za bolji život ljudi.

- Ovde imamo divno jezero, Zlatar, Pribojsku banju, Zlatibor... omogući ćemo razvoj turizma, dolazak investitora, jer nijedan ne želi da dođe tako gde nema puta. To znači nova radna mesta, razvoj lokalnih biznisa, bolji životni standard. Predsednik i vlada vode računa da ovaj kraj bude povezan na mrežu puteva i neće ostati zapostavljen. Srbija se razvija kroz saobraćajnu infrastrukturu, što znači i decentralizaciju, a za stvaranje mogućnosti da ljudi ostanu da žive u svojim mestima, od svog rada i imaju veći komfor života, moramo da ih povežemo - poručio je Vesić.

Predsednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević zahvalio je ministru Vesiću na poseti i na vestima koje je doneo danas građanima tog kraja, jer je Nova Varoš pravo raskršće puteva.

- Naši građani neće više imati razloga da idu u Beograd, što je ranije bio slučaj, već smo uz sva dosadašnja ulaganja i nove planove dočekali da se ljudi vraćaju u svoj kraj. Želimo da se povežemo, sarađujemo, privređujemo i stvaramo uslove za novi, bolji život građana. Verujem u obećanja ministra Vesića - rekao je Vasiljević.