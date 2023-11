Evo kada u Srbiju stiže ZIMSKO ZAHLAĐENJE - Očekuje se i do 60 litara kiše, evo gde će vejati sneg

Srbiju danas očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena. Na severu će biti suvo, a slabe kiše biće još ponegde u južnim i istočnim predelima. Iako stabilnije, danas će biti i hladno, a maksimalna temperatura kretaće se od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C. Već u petak stiže nova promena vremena. Dolazi nam jače naoblačenje, a posle podne i tokom večeri kiša se očekuje u svim predelima.

Intenzivnije padavine očekuju se u noći ka suboti i u subotu ujutro. Padavine će biti u obliku kiše, ali će na planinama preći u sneg.

U subotu u celoj Srbiji kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, a kiša će ponegde preći u sneg i u nižim predelima Srbije i to prvo na jugu i zapadu zemlje.

U Vojvodini će biti suvo, a do kraja dana prestanak padavina očekuje se i u ostalim predelima severne Srbije i na širem području Beograda.

U subotu će najobiljinih padavina biti u južnim, centralnim i jugozapadnim predelima.

U nedelju će u Vojvodini biti suvo, a u ostalim predelima biće veoma hladno sa snegom, obilnijim ujutro na jugu i istoku Srbije i na planinama. Prema kraju dana i večeri sa severa će uslediti prestanak padavina.

Očekuju se obilne padavine

Od petka posle podne do nedelje u većem delu Srbije očekuje se da padne od 20 do 60 milimetara padavina po kvadratnom metru, lokalno i više, dok bi i manje od 10 litara palo na severu Vojvodine.

Najobilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju i na istoku i jugoistoku Srbije, a najmanje na severu Srbije, u Vojvodini i manje od 10 litara.

Prema vremenskoj prognozi, kada je reč o snegu, u brdsko-planinskim predelima očekuje se od 10 do 30 cm snega, a u nižim gde ga bude bilo i do 10 cm, ali uglavnom manje.

Veoma obilne padavine usloviće nagli rast manjih tokova, uz opasnost od bujičnih izlivanja u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije, a posebna pažnja biće usmerena i ka rekama koje dolaze iz Crne Gore, odnosno na sliv Lima i Drine gde preti opasnost od poplava. Crnu Goru petak u subotu zahvatiće još jedno veoma snažno nerveme, uz ekstremne padavine.Stanje na Limu već danas je alarmantno, zbog obilnih padavina u Crnoj Gori u prethodna dva dana. Lim se sinoć i izlio na par lokacija kod Prijepolja.

Tokom vikenda biće veoma vetrovito, uz jak, na udare i olujni severozapadni vetar, koji će u brdsko-planinskim predelima stvarati vejavicu i mećavu.

Sledi jako zahlađenje

Maksimalna temperatura biće u subotu od 2°C na jugu do 8°C na istoku Srbije, u Beogradu do 5°C, a u nedelju od 0°C na jugu do 5°C na severu Srbije, u Beogradu do 4°C.

Inače, snažno pogoršanje vremena tokom vikenda biće posledica premeštanja centra ciklona sa juga Jadrana preko Balkana ka Egejskom moru. Sa severa se očekuje i prodor hladnog fronta, a iza njega i prodor polarnog vazduha, koji će doneti pravo zimsko vreme tokom vikenda.

Ovo će biti prvo zahlađenje nalik zimskom ove jeseni u Srbiji, a u mnogim predelima očekuje se i prvi sneg i snežni pokrtivač u nižim predelima, dok bi u Vojovodini bilo znatno manje padavina, pa bi sneg možda čak i izostao.

Smirivanje vremena očekuje se u nedelju uveče.