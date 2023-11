Stiže novi talas veoma obilnih padavina, evo gde će biti najkritičnije: Otkrivamo da li Srbiji prete poplave

Srbiju je tokom utorka i sreda zahvatio obilniji talas padavina. Najobilnija kiša pala je u južnim, jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, dok je na planinama padao sneg.

Usled obilnih padavina došlo je do porasta nivoa većina reka, ali bez većih problema.

Rast reka zabeležen je i na manjim i na većim tokovima, ali dobra vest da je su vodostaji bili niži u prethodnom periodu.

Ipak, većih problema bilo je na jugozapadu Srbije, zbog naglog porasta Lima. U ovom slučaju Lim je najviše nabujao zbog ekstremno obilnih padavina u Crnoj Gori.

Na području Srbije Lim je dostigao granicu redovne odbrane od poplava i na manjem delu izlio se kod Prijepolja.

Dobra vest da je nivo Lima danas u opadanju, jer su padavine prestale i u Srbiji i u Crnoj Gori.

I većina drugih manjih reka u Srbiji danas je u padu, dok će se umeren rast nastaviti na srednjim i većim rekama.

Nažalost, Srbiju će u petak zahvatiti novi talas padavina, a još ekstremnije padavine očekuju se u Crnoj Gori.

Petak će Srbiji doneti naoblačenje.

Sredinom dana kiša će poćeti da pada u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije. Intenzivnije padavine očekuju se tokom večeri, noći i u subotu ujutro i to u nižim predelima u obliku kiše, a na višim planinama počeće da pada sneg, čija će se donja granica do subote ujutro spustiti i na 500 metara nadmorske visine.

Više padavina u petak se u početu očekuje na severu Srbije.

Tokom večeri i noći talas veoma obilnih padavina premštaće se preko jugozapadne i zapadne Srbije preko centralne Srbije dalje ka istoku i jugoistoku Srbije.

Južni deo Srbije biće najviše na udaru u noći ka subotu veoma obilnih padavina iz Crne Gore i u tim predelima može biti i pljuskova sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura u petak biće od 8°C u Vojvodini do 14°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 10°C.

Prema vremenskoj prognozi, u subotu će u Vojvodini biti suvo. U ostalim predelima očekuje se kiša, sneg u brdsko-planinskim predelima.

Tokom dana kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima zapadne, jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, a tokom večeri i u delovima centralne Srbije, iz formiranje snežnog pokrivača od 1 do 10 cm, lokalno i do 20 cm, a u planinskim predelima od 20 do 30 cm.

Na području Beograda očekuje se kiša, na Avali sneg, ali će padavine do kraja dana prestati.

Maksimalna temperatura u subotu očekuje se u jutarnjim časovima i biće od 2°C na jugu do 6°C na severu i 8°C na istoku Srbije, u Beogradu oko 5°C. Tokom dana temperatura će biti u padu na 0 do 4°C, na planinama na -10 do -4°C.

Od petka posle podne do subote uveče, dakle, za oko 30 sati, u većem delu Srbije očekuje se da padne od 20 do 40 milimetara padavina po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 milimetara.

Usled obilnih padavina, očekuje se nagli rast manjih i srednjih reka i to ponegde i za metar do dva, dok će narednih dana nivo Save biti u porastu za pola metra u donjem do dva metra u gornjem toku, a očekuje se i porast Dunava. Kada je reč o Dunavu i Savi i pored očekovanih porasta, ne očekuju se opasnost od poplava, jer nivo ovih reka ima srednji vodostaj, tako da će biti spremni za dotok vode, a dobra vest je da neće biti obilnih padavina u gornjem slivu Save.

Opasnost postoji na rekama koje dolaze i iz BiH i Crne Gore, odnosno pažnja treba biti usmerena na sliv Drine, Lima, Ibra i Zapadne Morave, jer su u slivu ovih reka očekuju najobilnije padavine.

Opasnost od bujičnih poplava može biti na manjim tokovima južne i zapadne Srbije, a kada je reč o nešto većim tokovima velikih problema ponovo će biti na Limu, uz opasnost od poplava, zbog još obilnijih padavina u Crnoj Gori.

Dakle, najveća opasnost od poplava očekuje se tokom vikenda ponovo na Limu, ali i u gornjem toku Ibra i na svim manjim bujičnim tokovima južne i zapadne Srbije, ali i u delovima jugoistočne i istočne Srbije.

Početkom sledeće sedmice nagli rast očekuje se na toku Save, ukupan porast može biti i veći od dva metra, ali će nivo Save i pored toga imati vrednosti niže i od redovne i od vanredne odbrane od poplava.

Za sada je povoljna situacija što su septembar i oktobar bili veoma sušni, uz deficit padavina i nizak nivo reka. Reke su za sada spremne za prihavat većih padavina, ali opasnost pri ovakvoj situaicji uvek postoji kod manjih i bujičnih tokova, a posebno će biti ugrožen sliv reka u koje vode dolaze iz Crne Gore, zbog očekivanih i 100 do 200 litara padavna u tim predelima.

Situaciju donekle može poboljšati sneg, odnosno da kiša što pre pređe u sneg i da na taj način budu sprečene poplave.

Poboljšanje vremena i stabilizacija vremena očekuje se u nedelju.

Prema vremenskoj prognozi, u nedelju će biti veoma hladno, uz znatno manje padavina i one će biti uglavnom u obliku pljuskova snega.

Maksimalna temperatura biće od 0°C na jugu do 5°C na severu Srbije, u Beogradu do 4°C.

Inače, tokom vikenda, naročito u subotu duvaće jak, na udare i olujni severozapadni vetar, koji će u brdsko-planinskim predelima stvarati snežne nanose i smetove. Slabljenje vetra očekuje se u nedelju.

Dakle, pred nama je vikend sa pravim zimskim zahlađenjem i prvim takvim ove sezone, pri čemu prvi sne može pasti i u nižim predelima, uz formiranje snežnog pokrivača, ali najviše problema može biti zbog porasta vodostaja na manjim tokovima južnije od Save i Dunava.

