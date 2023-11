OD VIKENDA OVO MORATE DA IMATE NA U VOZILU! Kazne idu do 20.000 dinara

Šta je zajedničko lancima i lopati? I jedno i drugo spadaju u zimsku opremu vozila, i pored zimskih guma, takođe ih po Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZBS) morate imati u svom vozilu u periodu od 1. novembra do 1. aprila.

U planinskim predelima Srbije snega već ima, a vremenska prognoza već za ovaj vikend najavljuje da je će biti sneg i u nižim krajevima, odnosno i u gradovima. Kako smo pisali, prvi sneg ove godine u gradovima Srbije se očekuje u subotu 25. novembra u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim delovima. Prva prilika za kratkotrajni sneg u Beogradu i Vojvodini je dan posle, u nedelju 26. novembra.

To, izvesno, znači da na svom četvorotočkašu morate imati zimske gume, jer je očekivati da će kolovozi biti pokriveni snegom, ledom ili poledicom, a u slučajevima takvog stanja puta zimske gume su – obavezne! I da, sada već mogu i da vas kazne ukoliko vas zaustave u ovakvim vremenskim uslovima, a vi nemate zimsku gumu (detaljnije o kaznama u nastavku teksta).

I lanci su obavezna zimska oprema

Za neke vozače, s druge strane, i dalje postoji dilema da li pored guma moraju imati i ostatak onoga što se podvodi kao “obavezna zimska oprema”.

- Obaveznu zimsku opremu putničkih vozila čine: gume za zimsku upotrebu (M+S, Snow Winter i druge) na svim točkovima i lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka – stoji u ZBS, uz napomenu da je u zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila “obavezna i lopata”.



ZBS precizira da u periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju da budu opremljena navedenom zimskom opremom i da je, naravno, koriste ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Postoji, međutim, i fleksibilnost.

- Van tog perioda vozila mogu, ali i ne moraju, da budu opremljena tom opremom. Izuzetak od ovog pravila učinjen je kada su u pitanju lanci za sneg, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije. U naselju, naime, vozila ne moraju da budu opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije. Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim saobraćajnicama gde je označena njihova obavezna upotreba – stoji u ZBS.

Šta ako su gradske ulice zavejane, a putari još nisu izašli na teren

Praksa, naročito u naseljenim mestima u brdsko-planinskom području, nekada pokazuje da su vam lanci potrebni čak i na ulicama u gradovima i varošima. Naime, u neke uzbrdne ulice, kod kojih je nagib velik, nećete moći da izađete bez lanaca, ako one prethodno nisu očišćene.

To se najčešće dešava u slučaju da putari nisu izašli na teren uz objašnjenje “da nema svrhe čistiti dok sneg jako pada”, ili ukoliko se takva saobraćajnica ne nalazi u prvom prioritetu zimskog održavanja.

Dakle, lance u teoriji ne morate u naseljenom mestu imati na točkovima, ali ih, kako kaže i ZBS, treba imati u prtljažniku jer su obavezni deo zimske opreme.

- Lanci, odnosno drugi uređaji za povećanje trakcije, mogu da se postave na točkove na delu puta koji nije označen znakom “lanci za sneg” samo kad je kolovoz prekriven snegom – precizira ZBS.

Umesto lanaca moguće i "čarape za sneg"

Umesto lanaca, u poslednje vreme kao “sredstvo za povećanje trakcije”, često se koriste takozvane čarape za sneg, dizajnirane za snežne ili klizave puteve.

- To je pomoćni zimski proizvod koji se ponaša bolje od klasičnih lanaca za sneg ili guma za sneg u različitim uslovima vožnje, omogućavajući vozilu da se kreće bezbedno u svim otežanim uslovima puta. “Čarape” poboljšavaju prijanjanje vozila na snežnim i klizavim putevima. Proizvod je napravljen da traje više godina, pa je preporuka da se čarape skinu sa točka pre nego što dođete do asfalta. Asfalt, zemljani ili makadamski put mogu skratiti vek trajanja proizvoda – objašnjavaju proizvođači.

Kazne ako nemate zimske gume

Podsećamo, po ZBS neposedovanje zimskih guma i zimske opreme uopšte, ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, smatra se tehničkom neispravnošću.

Kazne za pravna lica su od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.

