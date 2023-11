JEZIVI DETALJI NESTANKA DEVOJČICE IZ ČAČKA! Otac ispričao ŠOKANTNU priču: Moj život pretvorio se u PAKAO! Za sve KRIVI SVOG KOLEGU

Otac trinaestogodišnje devojčice iz okoline Čačka koja je pronađena dan nakon prijave nestanka moli i preklinje institucije da mu pomognu. Nakon što je prijavljen za nasilje u porodici, za koje je Osnovno javno tužilaštvo našlo da je bilo neosnovano, život njegove porodice se pretvorio u pakao.

Njegova ćerka koja ima 13 godina, sada od kuće odlazi kad hoće, i isto se tako vraća. Iz straha od nove prijave, koja podrazumeva udaljenje iz kuće, na nju ne sme da povisi ton. Ni policiji nije rekla gde je i sa kim provela četiri dana. On strahuje da je ona i dalje pod kontrolom čoveka koji ima 48 godina.

- Moj se život pretvorio u pakao kada sam u maju ove godine upoznao kolegu koji mi sada napastvuje dete. Radili smo zajedno, plata nam je kasnila, a on je bio bez smeštaja. Učinio sam mu kao čoveku, doveo ga u svoju kuću da ne spava "na ulici". Bio je kod nas nekoliko dana dok nije našao smeštaj, ali je nastavio da dolazi u našu porodicu. Sve je bilo u redu do juna, kada su se đaci raspustili, tada su svi primetili da se on zbližio sa detetom - počinje potresnu ispovest otac devojčice, sinoć, nakon što su mu iz policije javili da su je nepovređenu pronašli.

- Nakon incidenta u dvorištu koji se odigrao u septembru, meni je izrečena mera udaljenja iz porodice, a on je sve vreme dolazio u kuću, vrebao je svaki trenutak. Odvodio je u kupovinu, na kupanje, na neki bolestan način je detetu ušao pod kožu i ja sada ne znam šta da radim. Ona je potpuno pod njegovom kontrolom. Sa ukućanima ne priča, vrlo malo... Mi živimo vrlo skromno, od jedne plate, ali vidim da ćerki novac ne nedostaje. Kada su je pronašli, policiji je rekla da je sve vreme bila u Čačku, da se sve te dane šetala ulicama, i da je stopirala do grada, a saznanja policije su da je došla taksijem...odakle joj novac za taksi, za skup mobilni telefon. Raniji koji je imala smo joj supruga i ja oduzeli zbog neprimerenih objava. Snimala se sa njim u zagrljaju, on je snimao u kupaćem kostimu i sve to ima na društvenim mrežama - priča potreseno ovaj roditelj.

On kaže da ovo nije prvi put da devojčica odlazi od kuće. Njeno ponašanje se nakon prijave za nasilje potpuno promenilo, prema porodici, majci, bratu, sestri.

- Ja na nju više ne smem da povisim ton. Odlazi kad hoće, vraća se isto tako. Kada je pitamo gde je i s kim bila, kaže da to ne mora da nam odgovori, da je to njeno pravo. Ako na bilo koji način pokušamo da je privolimo na priču, ona preti da će me ponovo prijaviti za nasilje - priča ovaj otac koji strahuje da bi porodicu mogao da dovede u situaciju da ih ostavi bez egzistencije.

- To sebi ne smem da dozvolim, zato molim institucije za pomoć, ona se potpuno promenila i otrgla kontroli. Ovo je drugi put da sam prijavio nestanak, prvi put sam obavestio stanicu policije u Mrčajevcima, jer sam tada bio na terenu u Sopotu. Tada je trebalo da ovi iz Centra za socijalni rad uđu u porodicu, ali su nam rekli da je ta radnca otišla u penziju, a da naš predmet još nikom nije dodeljen. U tom se ćerka sama vratila kući, a isto je bila nestala na par dana. Ona ove nedelje u školu nije išla, pojma nemamo gde je i s kim bila, gde je tolike dane spavala, šta je jela...policiji nije rekla istinu - priča očajni otac dodajući da ona u Čačku nema druga za koga tvrdi da je kod njega došla u posetu.

- Živimo skromno, gledam da deca ne oskudevaju. Jesenas je i supruga počela da radi, pa je bilo malo lakše sa dve plate. Međutim, kada su se pojavili natpisi u novinama, u ribarnici u Čačku joj nisu produžili ugovor iako su im radnici preko potrebni - kaže otac.

Tužilaštvo

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku su se oglasili i naveli da su sve optužbe na račun ovog čoveka odbačene, navodi Kurir.

- Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Čačku ne vodi se ni predistražni niti krivični postupak protiv lica S.M. u vezi sa događajem koji je bio pedmet Vašeg interesovanja - navedeno je u dopisu OJT u Čačku.