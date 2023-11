Vesić: Ispunjeno obećanje predsednika Vučica - Osonica, najmladje selo u Srbiji dobilo put

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas u Ivanjici i radove na obnovi puta Straža – Osonica, koji se izvode na obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i istakao da je samo ove godine u puteve u Ivanjici kraju uloženo čak 987 miliona dinara.

- Srećan sam i zadovoljan uvek kada dođem tamo gde radimo puteve. Ove godine smo u Ivanjici uradili ili krećemo da radimo, puteve u vrednosti od čak 987 miliona dinara, što je oko devet miliona evra, jer želimo i imamo sredstva da obnovimo važnije lokalne puteve, a ne samo autoputeve i brze saobraćajnice - rekao je Vesić.

Podsetio je da je obnovu puta Straža – Osonica obećao predsednik Vučić kada je boravio u Ivanjici.

- Kada sam ja boravio u junu u Ivanjici, najavio sam početak radova do kraja godine i radovi ne samo da su počeli, već se i dobro odvijaju - rekao je ministar.

Dodao je da je Osonica najmladje selo u i da je ovaj put pravi primer kako se na najbolji način obnavlja jedna saobraćajnica - sa odvodima za vodu, dobrom podlogom, dva sloja asfalta, kako bi bila dugotrajna.

- Srećan sam što obezbeđujemo da sela i naselja koja nisu bila, sada budu dobro povezana. To je prilika da se svi delovi ivanjičke opštine razviju - dodao je on.

Ponovio je da će u septemrbu autoput stići do Požege, a nakon toga sledi gradnja deonice do Duge poljane, pa će Ivanjica za dve do tri godine, biti povezana sa Beogradom autoputem, kojim će se do glavnog grada stizati za oko dva sata.



- U tom trenutku, ako uradimo veći broj ovakvih lokalnih puteva, doći će do potpune ekspanzije i razvoja i Javora i Golije. Osetiće ljudi u Ivanjici šta znači kada se grad poveže na autoput, jer se tog časa razvijaju lokalni biznisi, turizam, moći će da žive od svog posla. Ali, moći ćemo da otkrijemo i drugima ovaj kraj naše zemlje - naveo je Vesić.

Najavio je da je za narednu godinu planirano raspusivanje tendera za zbor izvođača radova na rekonstrukciji puta Arilje – Ivanjica, vredan čak 1,6 milijardi dinara, odnosno oko 12 miliona evra.

- Vodimo računa da se svaki deo Srbije ravnomerno razvija. Izgradnja puteva i pruga doprinosi ravnomernom razvoju i to je prava decentralizacija - kada ljudi u svojim mestima mogu da žive od svog rada. Mreža puteva koja povezuje ljude je prava decentralizacija. Ivacnjica će u narednim godima doživeti pravi procvat - poručio je ministar Vesić.

Predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović još jednom je zahvalio ministru na poseti, drugoj za svega šest meseci.



- Hvala na poseti nekada udaljenoj opštini, a kada bude auotput, sve bližoj Beogradu i na jednoj milijardi dinara u puteve u jednoj godini. Puteva obnovljenih i započetih puteva nije bilo nikad, to je nova istorija u Ivanjici. Saradnja sa Ministarstvom je na visokom niovu, i ako se nastavi ovakav trend, Ivanjica će biti varoš u kojoj za pet godina neće biti ni kilometar makadamskog puta - rekao je Mitrović.