SNEG SAMO ŠTO NIJE POČEO DA PADA: Za par sati zebeleće se ovi delovi Srbije!

Uživali smo u toplom oktobru, nismo se nadali da će i novembar u velikoj meri biti netipično topao, ali izgleda da je tome došao kraj. Nekoliko dana za nama obeležile su prave jesenje temperature, kiša i padavine. I čim na posao krenemo u toplim, zimskim jaknama već polako razmišljamo i o prvom snegu. Novembar koji je polako za nama, bio je netipično topao, a kako je rekao meteorolog Nedeljko Todorović, do kraja meseca nas očekuje sneg.

- Prva polovina da, a ova druga je taman kako treba, po kalendaru. Čim pogledamo istorijske podatke, uglavnom je poslednja nedelja novembra bila srednji datum za padanje prvog snega. Ne mislim zadržavanje, već padanje, i to u nižim predelima. Za stvaranje snežnog pokrivača, srednji datum je početkom decembra. Doduše, ništa to nije u datum precizno, ali bi ljudi trebalo da računaju da će krajem novembra, biti i prvog snega. Ritam prirode ima neku pravilnost, ali to nije strogo po pravilima, dakle uvek postoje epizode koje iskaču iz nekog proseka. Međutim, do kraja novembra, bićemo u vremenskim prilikama koje su primerene kalendaru.

Potom je Todorović razbio mit o iskustvu ljudi koji recimo u ponedeljak vide da će kiša biti u subotu, a u sredu im već piše drugačija prognoza za prvi dan vikenda.

- Ako mislite na subotu koja je sutra (25.11.) onda će zaista biti kiše. Svakako, te promene zavise od toga koju prognozu gledate, ko je izvor prognoze... U meteorologiji, mislim na profesionalce koji to rade, oni koriste više tih modela atmosfere, koji se između sebe razlikuju. To je promenljiva kategorija, nekada čak isti parametar ume ujutru i uveče da pokaže drugačiju prognozu za neki naredni dan. Teško je u datom momentu, tada izgleda tako, a u drugom momentu malo drugačije. Mada, za naredna 3-4 dana, može da se kaže da je prilično pouzdano.

S obzirom da se može pouzdano verovati prognozi u nekoliko narednih dana, Todorović je otkrio kakvo nas vreme očekuje za predstojeći vikend (25. i 26. novembar).

- Dolazi kiša, u toku noći biće sneg na planinama, sutra će biti kiše u svim krajevima, a u sredini dana biće snega i u nižim predelima, ali pre svega na jugu i jugozapadu zemlje, tamo bi u nižim predelima došlo do snežnog pokrivača visine 5-10 cm. U Beogradu i Vojvodini, mala je verovatnoća da uopšte i bude snega, možda bude onog slučaja da padne po koja pahulja. Na planinama će sigurno biti novog snega, visine 15-20 cm. Najbitniji događaj za večeras i vikend je pojačanje severozapadnog vetra. U nedelju, pretežno u svim delovima Srbije, biće hladno, vetrovito, ujutru će biti nešto mraza, uz temperaturu oko nule. Preko dana, temperatura će biti nekoliko stepeni iznad nule. U Beogradu će biti maksimalna temperaturu 3-4 stepena - rekao je Todorović.

Potom je otkrio kada je prilika za prvi sneg u prestonici Srbije.

- Sledeće naoblačenje bi krenulo u utorak, uz porast temperature uglavnom dolaze i oblaci. Prva sledeća prilika za sneg je u sredu (29. novembar), a u četvrtak bi se ponovila situacija kao sada u nedelju, dakle hladno sa nižom temperaturom. Naša klima tako diše, kao rolerkoster, toplo, hladno, toplo, hladno... Vetar, tišina, suša, poplave, to je sve ukomponovano, ništa nije neobično, sve to smo zabeležili, i sneg i poplave - zaključio je.