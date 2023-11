Vesić: Most u Mrčajevcima završren pre roka i pušten u saobraćaja (FOTO)

Novi most preko Zapadne Morave u Mrčajevcima, umesto starog koji je srušen u junskim poplavama, završen je pre roka i pušten u saobraćaj, a danas ga je obišao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

„Tri i po meseca pre roka, a rok je bio 5. mart, kompanija Loteks je završila posao i dobili smo novi most, umesto onog koji je srušen u junskim poplavama“, konstatovao je Vesić.

On je naveo da je prvi dopis koji je dobio kao ministar bio upravo od Grada Čačka, sa zahtevom za hitnu obnovu mosta u Mrčajevcima, koji je bio u veoma lošem stanju, pa je tada i zabranjen prelazak kamiona.

„Tada je Vlada izdvojila 500 miliona dinara i uplatila Čačku za obnovu. Oni su uradili projekat rekonstrukcije, počeli i pripremne radove, ali je u junskim poplavama most potpuno srušen. Morali smo da radimo novi projekat, da obezbedimo dodatnih oko 225 miliona dinara, i novi most koštao je ukupno 725 miliona dinara“, rekao je Vesić.

Dodao je da jenovi most raspona većeg od 100 metara i nosivosti više 60 tona.

„To pokazuje da možemo zajedno da radimo, država i grad Čačak, na zadovoljstvo građana“, naveo je ministar.

Zahvalio je svim građanima na strpljenju, svestan da su imali mnogo problema da dođu do svojih njiva, kao i izvođaču radova.

„Sada smo konačno i trajno rešili prolem. Ovo je prvi put da je most ovako brzo urađen i pušten u saobraćaj. To nije viđeno u Srbiji. Velika je stvar kada se projekti završe ranije, posbeno tri i po meseca pre roka. To pokazuje da imamo dobre domaće kompanije, kao što ue Loteks, koje mogu dalje da se razvijaju“, rekao je Vesić.

Najavio je i nastavak ulaganja u čačanski kraj.

Vesić je takođe napomenuo da je u saobraćaj pušten most preko Musine reke u Adranima, koji je takođe proletos stradao u poplavama.

„I pored raznih zlonamernih navoda na društvenim mrežama da je most bio završen a da saobraćaj nijr puštan most je poslednjih nedelju dana završavan tokom noći i čim je danas posao bio gotov pušten je u saobraćaj.

Nastavljamo da radimo zajednički i na obnovi drugih objekata, jer imamo sredstva za lokalne puteve, za bolji život građana“, rekao je Vesić.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović istakao je da je izgradnja novog mosta značajan građevinski, ali i projektantski poduhvat.

„Za nepuna četiri meseca i projektovan i izveden ovako kapitalan objekat, most preko Zapadne Morave, koji spaja Mrčajevce i Mršince. Ovo je veliki dan. Mi smo molili da se most završi što pre, naravno uz poštovanje svih procedura i nikako na uštrb kvaliteta“, rekao je Todorović.

Tehnički direktor kompanije Loteks Branisav Ugrenović kazao je da je građevincima zadovoljsvto kada završavaju bilo koji objekat, a posebno most, posebno pre roka.

„Tada zaboravljamo na muke i probleme, neprospavane noći... Razumeli smo potrebu stanovništva, uložili veliki trud i napor i uspeli tri i po meseca pre roka da završimo. Hvala minsitru Vesiću, gradonačelniku Čačka na velikoj podršci jer bez zajedničkog rada ne bismo ovo uspeli“, rekao je Ugrenović.