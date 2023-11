'Opšta bolnoca u Čačku dobija magnetnu rezonancu' Škodrić: Tehničari su spremni za edukaciju

Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić posetila je danas Opštu bolnicu u Čačku povodom nabavke najnovije dijagnostičke opreme.

Do kraja ove godine Opšta bolnica u Čačku dobiće najsavremeniji magnetnu rezonancu, što će u velikoj meri rasteretiti Opštu bolnicu u Kraljevu u koju su do sada odlazili građani Čačka i ostalih delova Moravičkog okruga.

"Ono što je jako važno jeste da se radi o najsavremenijem magnetu i naravno kada dobijete tako savremen aparat vrlo je važan kadar, o čemu smo razgovarali sa rukovodstvom bolnice. Tehničari su spremni za edukaciju koja će trajati dve do tri nedelje u bolnici, ali je problem radilolog. Tako da će oni po ugovoru o dopunskom radu angažovati radiologa dok se ne završi prijem novih. Potrebni su novi radiolozi i to je tačno. Pored magneta bolnica je dobila juče iz paketa najveće nabavke savremene dijagnostičke opreme i 4D ultrazvuk za ginekologiju što je značajno za prevenciju i zaštitu zdravlja žena. Mamograf već postoji u bolnici, ali kao što već znate prioritet i cilj jeste upravo prevencija na prvom mestu karcinoma dojke kao jednog od vodećih uzroka smrti i razbolevanja naših žena", navela je ona.

Škodrić je dodala da pored nove opreme, koju ima i koju će tek dobiti, čačanska bolnica raspolaže i sa dva rengen aparata koje je dobila od Ministarstva zdravlja za koje se trenutno adaptira prostor.

Opšta bolnica u Čačku imaće pravi dijagnostički centar sa najsavremenijom opremom i edukovanim kadrom kome će, kako je Škodrić istakla, biti omogućena dodatna edukacija u Kliničkom centru Srbije.

Direkror Opšte bolnice u Čačku Dejan Dabić rekao je da je u lečenju pacijenata neophodna dijagnostička oprema, istakavši da angio sala u ovoj bolnici radi punim kapacitetom i da su pacijenti iz čitavog okruga zbrinuti u njoj.

"Bez savremene dijagnostike i zaokruženih dijagnostičkih procedura ne može da se radi ni savremena medicina. Prevencija, terapija i operativne procedure jedino mogu funkcionisati ako imamo ovu dijagnostiku koju ćemo dobijanjem magnetne rezonance zaokružiti i u našoj ustanovi", rekao je Dabić.

Istakao je da čačanska Opšta bolnica ima 54 lekara na specijalizaciji koji će sukcesivno biti uvodjeni u rad.

Radojević Škodrić je rekla da će lek za decu leptirove, kojih u Čačku ima dvoje, u našu zemlju stići najverovatnije u prva tri meseca naredne godine.

"Mi smo prva zemlja u Evropi nakon Amerike koja je odlučila da finansira lečenje obolelih od bulozna epidermole, jednu od najtežnih retkih hroničnih bolesti. Juče sam čula da su se u finansiranju uključile i Nemačka i Francuska. Juče je bila komisija za retke bolesti pri RFZO i odlučeno je da se već prva deca finansiraju, a struka će tačno po kriterijumima proceniti koji su to pacijenti. To je jedan do najskupljih lekova u iznosu od 635 hiljada dolara”, rekla je Radojević Škodrić.