OBILNE PADAVINE U SRBIJU U NAREDNIH 24 SATA: Kiša prelazi u sneg prvo u ovim predelima, veče u znaku POGORŠANJA VREMENA!

Ove večeri u većem delu Srbije pada kiša. Padavine su najintenzivnije u centralnim i istočnim predelima i na području Beogradu i uglavnom su umerenog intenziteta. U nastavku večeri sledi dalje pogoršanje vremena.

Trenutne temperature kreću se od 6 do 12 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 4 stepena, a Kopaonik 3 stepena. U Beogradu trenutno pada kiša i temperatura iznosi 7 stepeni.

I u nastavku večeri širom Srbije očekuju se kiša.

Kasnije tokom večeri i tokom noći kiša će biti veoma obilna u centralnim i istočnim predelima Srbije, u Pomoravlju, a pred jutro u jugozapadnim predelima, da bi se u subotu tokom dana talas obilnijih padavina premeštao ka jugu, jugoistoku i istoku Srbije.

Na području Vojvodine u subotu će biti suvo.

U naredna 24 sata širom Srbije očekuje se da padne od 20 do 40 litara padavina po kvadratnom metru, lokalnbo i više, a u jugozapadnim predelima i od 50 do 60.

Zbog veoma obilnih padavina, tokom vikenda očekuje se rast svih reka u Srbiji, naročito manjih, a kod bujičnih tokova treba biti oprezan zbog mogućih izlivanja. Vanredna situacija očekuje se na Limu i u slivu Lima, uz opasnost od poplava, kako zbog padavina od pre par dana kada je već bilo problema, tako i sada zbog očekivanih obilnih padavina kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Očekuje se i nagli rast Drine, Ibra, Zapadne i Južne Morave, kao i tokova na istoku Srbije. Na većim rekama očekuje se umeren porast, bez opasnosti od poplava, a značajniji porast očekuje se na Savi, zbog velike količine vode iz Drine. Dobra vest je da se padavine ne očekuju u slivu Save kroz Hrvatsku, tako da se iz tih predela ne očekuje veći dotok vode.

U narednim satima kiša će preći u sneg prvo na planinama jugozapadne Srbije iznad 1500 metara nadmorske visine, a u toku noći kiša će preći u sneg u svim brdsko-planinski predelima Srbije, pri čemu će se snežna granica spustiti na 600-700 metara nadmorske visine.

Temperatura tokom večeri i noći biće od 5 do 10 stepeni. Tokom jutra temperatura u Srbiji kretaće se od 2 stepena na jugu do 6 stepeni na severu Srbije i do 8 stepeni u Negotinskoj Krajini, dok se u Beogradu očekuje oko 5 stepeni.

U subotu tokom dana očekuje se zahlađenje, uz veoma jak severozapadni vetar, a temperatura će opasti na vrednosti od 0 na jugu do 5 stepeni na severu i istoku Srbije. Uz dalji pad temperature kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije, nešto kasnije i na jugoistoku, a do večeri ponegde i u centralnim predelima.

Na planinama će se temperatura kretati od -10 do 0 stepeni.

U nižim i brdskim predelima Srbije očekuje se da padne do 10, lokalno do 20 cm snega, a u planinskim od 20 do 30 cm snega.

Kada je reč o Beogradu, u subotu će padati kiša, a više padavina očekuje se južnije od grada. Temperatura će biti oko 4-5 stepeni. Padavine će prema kraju dana prestati, a uslova za sneg biće na području Avale i Kosmaja.

U nedelju se u Srbiji očekuje veoma hladno vreme, ujutro uz mraz, a maksimalna temperatura biće tokom dana od 0 na jugu do 5 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 4 stepea, a na planinama od -10 do 0 stepeni.

Prema vremenskoj prognozi, tokom celog dana biće promenljivo oblačno, povremeno sa pljuskovima snega. Ipak, ne očekuju se značajnije padavine kao prvog dana vikenda, tako da se neće bitnije povećati snežni pokrivač.

Pljuskovi snega očekuju se i na području Beograda.

Inače, pljuskovi snega su retka pojava i tada sneg pada u obliku pljuska, kratkotrajnog ali jakog intenziteta i pada iz kumulonimbusa, pri čemu se može javiti i grmljavina. Kada je toplije onda je reč o pljuskovima kiše sa grmljavinom.

Jak severozapadni vetar duvaće u Srbiji i u nedelju.

Inače, tokom vikenda očekuju se povremeno olujni udari severozapadnog vetra, pri čemu u brdsko-planinskim predelima može doći do mećave i snežnih nanosa, uz vejavicu.

Tokom vikenda na put nikako ne kretati put brdsko-planinskih predela bez zimske opreme i lanaca, a zimska oprema biće potrebna i u nižim predelima gde bude bilo snega.

Postepeno smirivanje vremena očekuje se u nedelju uveče.