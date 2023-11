Branko je besplatno prevozio lekare u doba korone, a sada se BORI I ZA ŽIVOT i za krov nad glavom! NJEGOVA ENERGIJA OSTAVLJA BEZ TEKSTA: Kancer se širi, ali on od bobre ne odustaje

Taksista Branko Antić u vreme korone je besplatno prevozio lekare.

Njemu je dijagnostikovan kancer bubrega koji je metastazirao, a sa da vodi i bitku za krov nad glavom, pošto iz stana u kojem je živeo mora da se iseli.

- Taksista sam već 25, 26 godina. Kada je počela pandemija korone video sam nemogućnost ljudi da se prevezu u vreme vanrednog stanja, policijskog časa i osmislio sam akciju da besplatno prevozimo medicinske radnike koji su bili na prvoj liniji fronta, jer su naši životi zavisili od njih - istakao je Antić gostujući u Jutru sa dušom kod Jovane Jeremić.

Antiću se, kako je dodao, pridružilo 125 kolega.

- Godinu dana kasnije mi je pozliko tokom boravka na Kosovu i Metohiji. Prokrvario sam, transportovali su me u Gračanicu...tada su posumnjali da može biti kancer i poslali me u Beograd. Konstatovan mi je rak bubrega, izvađen mi je bubreg...uspeli su da me oporave. Normalno funkcionišem, ali je ustanovljeno da imam metastaze na pljućima. Sada prolazim 13 ciklus hemioterapije, ima malo novih metastaza, pa 29. novembra idem na X nož. Radio sam i skener glave, i tu ima nešto, ali borba predstoji - rekao je Antić.

Prema njegovim rečima, onkološki pacijenti u Srbiji imaju odlične uslove za lečenje.

Antić kaže da je dve godine bez posla i da živi kao podstanar.

- Dve i po godine ne radim, nagomilali su se dugovi...Nisam navikao da tražim pomoć za sebe, već za druge - kaže Antić, uveren da će u ovoj borbi pobediti.

