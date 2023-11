DAN SLIČAN JUČERAŠNJEM! Zašli smo u 'HLADNIJI FRONT': Evo gde će temperatura biti u MINUSU, a gde će PADATI SNEG!

U nedelju vetrovito i hladno sa povremenim snegom u centralnim i južnim predelima, a na severu pretežno suvo sa sunčanim intervalima. Mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi snega.

Duvaće jak severni i severozapadni vetar. Zbog toga će na planinama biti mećave i stvaranja snežnih smetova. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i popodne oko normale.

Jutarnja temperatura od -4°C do 1°C, maksimalna od 0°C u Prištini do 6°C u Negotinu. Uveče suvo, a samo na jugoistoku je moguć sneg. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

Beograd: U nedelju vetrovito i hladno uz promenljivu oblačnost sa mogućim kratkotrajnim snegom. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Pritisak ujutru ispod normale, a popodne oko normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

Niš: U nedelju vetrovito i hladno sa snegom povremeno. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna oko 3°C. Uveče suvo.

Užički region: U nedelju vetrovito i hladno sa povremenim snegom. Duvaće umeren, a na planinama jak severni vetar uz stvaranje snežnih nanosa. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i popodne oko normale. Jutarnja temperatura od -3°C do 0°C, maksimalna od 2°C do 4°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari hladno sa snegom koji prestaje popodne i najviše -2°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U nedelju vetrovito i hladno uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. U Banatu nešto više oblaka sa mogućim kratkotrajnim snegom i kraćim lokalnim pljuskovima snega. Duvaće jak severni i severozapadni vetar. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i popodne oko normale. Jutarnja temperatura od -4°C do -1°C, maksimalna od 3°C do 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 0°C.

Novi Sad: U nedelju vetrovito i hladno uz promenljivu oblačnost sa mogućim kratkotrajnim snegom. Ipak, veći deo dana suvo i sa povremenim sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna do 4°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -1°C.

Subotica: U nedelju vetrovito i hladno uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna oko 3°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -2°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak ujutru mraz. Pre podne hladno i suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana naoblačenje i moguća kiša popodne i krajem dana, a na planinama sneg. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -1°C, maksimalna od 2°C do 7°C. Uveče kiša, ponegde susnežica, a na planinama sneg. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.



Autor: