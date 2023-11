PAŠĆE ČAK 20 CENTIMETARA SNEGA! Objavljena prognoza za naredne dane -- Ledeni vetar i vejavice, ali i TEMPERATURNA KLACKALICA

Pred nama su pravi kasno novembarski dani koji najavljuju dolazak zime, a moguće je da prvih desetak dana decembra donesu temperature znatno ispod proseka uz pojavu snega i u nizijama. Dalji razvoj sinoptike je upitan i trenutno postoje gotovo podjednake šanse da usledi topao period kao i da se hladno vreme nastavi.

To je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi izneo meteorolog Marko Čubrilo, dodajući da južni, jugoistočni i istočni delovi regiona, posebno iznad 700 metara nadmorske u toku noći i sutra pre podne mogu očekivati snežnu vejavicu, snežne nanose i formiranje snežnog pokrivača i oko 25 centimetara visine.

Snežna granica se spušta u nizije

- Pod uticajem ciklona koji se preko Egejskog mora premešta dalje na severoistok, danas nad središnjim, a posebno jugoistočnim, južnim i istočnim delovima regiona oblačno i sve hladnije uz padavine - naveo je Čubrilo.

Dodaje da se u mestima preko 700 metara nadmorske visine očekuje obilniji sneg uz snežnu vejavicu, dok će se tokom dana snežna granica spustiti i u nizije. Nad ostalim delom regiona će biti promenljivo oblačno, uglavnom suvo i vetrovito, ponegde uz nalete snega.

U nedelju se očekuje postepen prestanak padavina, ali će i dalje posebno sredinom dana biti mogući snežni pljuskovi koji ponegde na planinama mogu potrajati i malo duže. Krajem dana razvedravanje.

Danas i sutra jak do olujan vetar

Danas i sutra sve do uveče jak, na udare i vrlo jak do olujan, severozapadni vetar. Dnevni maksimum će danas biti od 2 do 8, a sutra od 0 do 5 stepeni Celzijusa, dok će na jugu biti oko 8 stepeni.

- Do sutra uveče planine, jugozapada, juga, jugoistoka i istoka Srbije, severa Crne Gore i ponegde istočne BiH mogu akumulirati od 15 do 25 centimetara snega, niži delovi ovih oblasti u Srbiji od 5 do 15 centimetara snega, lokalno nad istokom BiH oko 5 centimetara snega, dok se nad ostalim predelima snežni pokrivač uglavnom ne očekuje - prognozira Čubrilo.

U ponedeljak hladnije, do 7 stepeni

U ponedeljak ujutro nas očekuje hladno vreme, a veći deo regiona će biti uz mraz i minimume od -8 do -2 stepena Celzijusa, dok će na zapadu biti oko 2 stepena Celzijusa. Tokom dana suvo uz maksimume od 2 do 7 stepeni Celzijusa.

- U utorak će se ka nama približavati nova ciklonska aktivnost čija će putanja biti znatno zapadnija od ovog sistema tako da će se preko središnje Italije i središnjeg Jadrana premeštati dalje na severoistok. Uz takvu putanju u utorak prvi deo dana najveći deo regiona ulazi u topao sektor ovog ciklona te će uz manje otopljenje biti kiše povremeno - pojasnio je meteorolog.

Hladno će ostati na istoku Srbije (zavetrina košave) i na krajnjem zapadu regiona. Jugoistočni vetar će u košavskom području na kratko biti jak, ali će ga posle podne uz zahlađenje smeniti jak severozapadni, dok će duž Jadrana biti jake bure.

Sneg se uglavnom očekuje preko 600 metara nadmorske visine, ali je u utorak posle podne i u noći ka sredi pred kraj padavina na kratko biti moguć i u nizijama Srbije, severoistročne BiH i istoka Hrvatske. Ne očekuje se formiranje snežnog pokrivača. U utorak dnevni maksimum do oko 0 na istoku Srbije do oko 9 na jugozapadu regiona, a uveče se očekuje novo zahlađenje.

U utorak toplije, sreda donosi niže temperature

Danas se na jugoistoku i istoku regiona očekuje sneg, a na planinama snežna vejavica. U nedelju će biti ređa pojava snežnih pljuskova, ali sledi i dalje zahlađenje.

U utorak će biti na kratko vreme malo toplije, dok sreda donosi niže temperature i nove padavine. Sneg će padati uglavnom na mestima preko 500mnv, ali je prema prognozi Čubrila, na kratko moguć i u nizijama na severu regiona.

Oko 1. decembra je moguće jače, ali kraće otopljenje, dok je za naredni vikend moguće novo zahlađenje uz padavine.

U sredu i četvrtak na planinama -13 stepeni

Sreda i četvrtak će biti hladni, ali suvi. Ujutro mraz od -9 do -1, lokalno na planinama i oko -13 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimumi do +1 do +7 stepeni Celzijusa.

Meteorolog najavljuje da bi se u petak ka nama premeštao nov ciklon u čijem toplom sektoru bi na kratko moglo doći do pokretanja jakog južnog strujanja, te bi uz povremenu kišu usledilo i jače otopljenje sa maksimume koji bi lokalno bili i oko 15 stepeni Celzijusa.

- Kako bi se nad širim prostorom Skandinavije, severnog Atlantika i Velike Britanije održavala jaka, anticiklonalna, blokada ovo otopljenje bi vrlo kratko trajalo i već za naredni vikend bi uz novo, jače, zahlađenje bilo padavina, a raste verovatnoća i za pojavu snega, posebno na severu regiona - najavio je Čubrilo.

Autor: