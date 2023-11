ŠTA KAŽE PROGNOZA? KIJAMET JOŠ DANAS, A ONDA PREDAH: Ovo je vremenska prognoza za naredne dane!

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredni period.

Biće hladno, mestimično sa snegom ili kratkotrajnim pljuskovima snega. Najviše padavina na istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, pa su na planinama mogući snežni nanosi. Ujutru mraz, ponegde -3 stepena, tokom dana najviše 6 stepeni.

VREME U SRBIJI

Umereno do potpuno oblačno vetrovito i hladno, mestimično sa snegom ili pljuskovima snega. Više padavina se očekuje na istoku i jugoistoku Srbije, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, pa će u planinskim predelima biti mogući snežni nanosi. Jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Upozorenje: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%. Sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

VREME U BEOGRADU

Pahulja će biti i u Beogradu i najviše oko 4 stepena. U prestonici će biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom ili pljuskovima.



PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Ponedeljak: Ujutro delimično vedro uz slab i umeren mraz. Tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Severozapadni vetar biće u slabljenju i skretanju na jugozapadni, a posle podne u košavskom području na jugoistočni. Najniža temperatura od -6 do -1, najviša od 3 do 10 stepeni. U toku noći sa severa i zapada jače naoblačenje s kišom, a košava će biti u pojačanju. Upozorenje: Tmin < -5 stepeni, verovatnoća 90%.

Utorak: Oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, na planinama i sa snegom, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Posle podne i uveče vetar će skrenuti na umeren i jak severozapadni, sa udarima koji mogu imati i olujnu jačinu, a uveče i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg ponegde i u nižim predelima. Najniža temperatura od -2 do 5, najviša od 5 do 9 stepeni. Upozorenje: Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 90%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 80%.

Sreda: Postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a posle podne u ostalim predelima zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 30.11.2023. do 04.12.2023.)

U četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima. Zatim pretežno oblačno, u petak uveče na severozapadu, a za vikend i u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom.

