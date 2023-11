VANREDNA SITUACIJA U DELOVIMA VRANJA! Sneg i led napravili haos, zasedao gradski štab - Izdata STROGA UPUTSTVA građanima

U Vranju je zbog problema sa snegom u nedelju zasedao Gradski štab za vanredne situacije.

Donet je zaključak da se u Gradskoj upravi uvede dežurstvo 24 časa, tako da će građani koji su ugroženi moći da se jave na broj telefona 065 8415604, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije kojim je predsedavao predsednik Privremenog organa Grada dr Slobodan Milenković donet je zaključak da se na delu teritorije Grada Vranja i Vranjske Banje uvede vanredna situacija.

Ovo se pre svega odnosi na ruralna područja, kako bi moglo da se eventualno evakuiše stanovništvo i proseku putni pravci ka svim ugroženim mahalama. Zaključak sa Gradskog štaba je i da osobe iz ruralnih područja koje imaju tu potrebu mogu da budu smeštene u Centru za razvoj usluga socijalne zaštite, koji ima raspoložive kapacitete u tu svrhu.

Apel za redovno uklanjanje snega i leda sa javnih površina

Odeljenje komunalne milicije Gradske uprave apeluje da se sa površina javnih namena – kolovoza i trotoara vrši uklanjanje snega i ledenih naslaga kao i ledenica sa krovova. U skladu sa važećim propisima čišćenje snega i leda sa trotoara, ispred porodičnih stambenih i poslovnih prostorija, vrše vlasnici i korisnici stambenih zgrada. Strogo je zabranjeno izbacivati sneg i led na ulice i druge javne površine.

Javna preduzeća Vodovod i Komrad biće uključena u raščišćavanje snega u onim delovima grada gde se nalaze ulice treće kategorije i gde ne može da se radi velikim mašinama.

U kratkom vremenskom intervalu pala je velika količina snega, 50 centimetara, tako da je već u toku noći bio veliki broj intervencija, saopšteno je na zvaničnom sajtu Grada Vranja.

Bilo je problema pre svega na državnim putevima prema Krivoj Feji i Planinarskom domu na Besnoj Kobili, gde je u jednom trenutku bio zavejan autobus sa radnicima Rudnika "Grot".

Ekipe Vatrogasne jedinice evakuisale su 24 putnika, dok je jednoj osobi bilo neophodno pružiti i hitnu medicinsku pomoć.

- Još uvek je neprohodan put do Krive Feje i Besne Kobile, ali ekipe su na terenu i radi se na raščišćavanju snega, tako da se očekuje da se do kraja dana ovaj putni pravac osposobi. Neprohodni su delovi puta u Poljaničkom kraju, kao i Bareliću, pre svega zaseocima i mahalama u ovim područjima gde je upićena teška mehanizacija kako bi se došlo i do najudaljenijih kuća u ovim delovima i obezbedila komunikacija sa ljudima koji tamo žive - istakao je predsednik Privremenog organa Grada Vranja, dr Slobodan Milenković.

