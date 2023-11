'OPROSTI KSENIJA PAJČIN ŠTO SI STRELJANA NA PRAGU SVOG DOMA!' Minja Marđonović iskreno o femicidu u Srbiji: TO JE SMRT I PRE SMRTI

Od 1981. godine, 25. novembar obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama.

U Srbiji je od početka 2023. godine ubijeno 27 žena. Ciklus nasilja je jednostavan. Žene se plaše muškaraca. Ko uteruje strah taj je krvoločniji. Ko se plaši taj je pod kontrolom. Ko je pod kontrolom taj je u ropstvu. Ko je u ropstvu taj strada. Dakle, žensko stradanje je svakodnevnica ženskog života, među svim narodima, i u svakom kutku ovog sveta.

O ovoj veoma važnoj temi govorila je Minja Mrđović, spisateljica i feministkinja.

- Krvava priča nije samo lokalna, već globalna. Mislim da je važno reći, da možda nema jačeg pola, ali ima ono koji je definitivno krvoločniji. Nekako mi se čini, kad kažemo 27 žena, ti su brojevi često surovi. I to je kao da brojimo neka mrtva tela i to ide u nedogled. To je smrt i pre smrti. Moramo posliti pitanje šta dovodi do toga da, na primer, jedna žena strada ispred institucije za socijalni rad i da strada njeno dete od ruke njenog supruga, bivšeg partnera i oca tog deteta. Šta se to dešava u muškom biću i koja je to jačina koja postaje krvoločna? Da li je zapravo onaj koji je jači, krvoločniji? - rekla je Mrđović i dodala:

- Da li su jače one koje vekovima nešto trpe i stradaju upravo zato što trpe? Ili stradaju zato što su se drznule da se pobune kao što je bio ovaj slučaj? Sećate ga se vrlo dobro kada je stradala majka i četvorogodišnje dete. Majka koja je već i ušla u proces. Bila dovoljno hrabra da se bori i nekako se oslonila na instituciju i na sistem, koji će da je zaštiti. A upravo je na pragu te institucije stradala.

Dotakla se i jezive informacije o cifri od 27 femicida koja su se ove godine desila.

- Kada kažemo 27 femicida od početka godine, sad vi zamislite koliko je samo nasilja, a da mi ni ne znamo. U osnovi, vrlo je važno da znamo kako brojimo slučajeve femicida. Zapravo iz naslova Crne hronike, odnosno medija. I to se dešava poslednjih 15-ak do 20 godina - rekla je.

- Kada govorimo o prevenciji. Mi do skoro nismo znali ili nismo mi kao žene imale ovo što je pojam o tome da je dobacivanje na ulici, nasilje. Da je zviždanje nasilje. Šta ćemo reći za digitalni naizgled nevidljivi prostor, koliko tu samo ima nasilja, a samo seksualnog nasilja. Pa imamo mnoge hrabre žene koje su ustale i rekle šta su. Ja mislim da to pre svega jeste sociološki, psihološki, kulturološki, politički i interdisciplinarni problem. I to jeste problem pre svega koji je baziran na toj oštroj rodnoj podeli uloga. Kao i svaki problem, on mora da se rešava. Mora da postoji jedan ozbiljan senzibilitet i jedna ozbiljna edukacija. Jedno ozbiljno kolektivno osvešćivanje svih nas šta znači uopšte nasilje - navela je.

- Koje su to granice koje moraju da se postave? Šta je u ovom trenutku kolektivna svest u Srbiji o nasilju? Do pre 20 godina taj zakon nije ni postojao. Zakon o porodičnom nasilju postoji, postoji tek od pre pet godina. I pre 15 do 20 godina se o tome govori. U vreme socijalizma i mnogo pre toga vi ste među ženama imali taj kult dobrog muža ako te ne tuče i ako ne pije ili ako ti ne lupi šamar, on je vaspitan. Suštinski karakteristike dobrog partnera su svedene samo na odsustvo fizičkog nasilja i na alkoholu. Sad zamislite koliko je bilo mrtvih žena pre 50 godina. Čućete neke starije generacije koji će reći "e, u naše vreme toga nije bilo". Istorija ove civilizacije počiva na nasilju, na krvi. Hajde molim vas, svaka država je nastala na nasilju i na krvi. I čovek jeste donekle krvoločno biće - istakla je.



- Ja sam žena, i u svom životu odrastanja i porastanja preživala sam raznorazne stvari i preživala sam nasilje. Verujem i sigurna sam da u ovom 21 vek starom patrijarhatu nema ni jedne žene na svetu koja nije preživala bar jedan oblik nasilja. Mi govorimo o femicidu. Femicid je ubistvo. To više ljudi nije nasilje. To je streljanje. Moju posljednju kolumnu, napisala sam na kraju kako sam želela da se obratim Kseniji Pajčin i da joj kažem, draga Ksenija, oprosti što je 13 godina prošlo od tvog streljanja na pragu tvoga doma, a mi i dalje brojimo upravo streljene žene na pragovima svojih domova - rekla je.

