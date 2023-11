NOVI VREMENSKI PREOKRET - Posle snega i minusa OVOG datuma imaćemo temperature do 20 stepeni

Nakon snežnog vikenda, od danas sledi novi vremenski preokret, pa će živa u termometru dostići ove nedelje i 20. podelak u pojedinim delovima zemlje, ističu meteorolozi!

Jutra će biti sveža i hladna, sa merenjima od minus sedam do pet stepeni, dok će se preko dana temperatura kretati od osam do 20. Prema njihovim rečima, cele sedmice imaćemo kombinaciju kiše i sunca, a od kraja nedelje zima se ponovo vraća na velika vrata.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Informer da je takozvani polarni vrtlog u krizi i da ćemo imati ozbiljne promene vremena narednih dana.

- Nakon obilnih snežnih padavina i ozbiljne visine snežnog pokrivača, od danas dolazi do blagog smirivanja situacije i postepenog otopljavanja. Danas i sutra imaćemo ponegde još kombinaciju kiše i snega, ali kratkotrajno. Temperatura će ići do 10 stepeni Celzijusa. Već u sredu dolazi do potpunog prestanka padavina i takvo vreme imaćemo sve do kraja sedmice - napominje Ristić i dodaje:

To će biti uslov i za merenja iznad proseka za ovo doba godine. Živa će se kretati od 10 do 16 stepeni, a u Loznici se očekuje da u petak dostigne čak 20. podelak. Taj 1. decembar biće jedan od najtoplijih u istoriji. Međutim, i to će biti na kratke staze jer, kao što sam rekao, imaćemo ozbiljne oscilacije. Već sledećeg vikenda temperatura će pasti i formiraće se hladna vazdušna masa. U noći između nedelje i ponedeljka uslediće nove padavine. Kiša će preći u sneg, kako na planinama, tako i u nižim predelima.

Sa njim je saglasan i meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj.

- Sneg na području Beograda i Vojvodine može se kratkotrajno zadržati, ali pre svega po travnatim površinama i krovovima kuća, dok nekih problema u ovim krajevima zbog snega neće biti. Od danas, svakako, kreće razvedravanje - rekao je Sovilj.