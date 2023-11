DETALJNO! SVE O POMOĆI DRŽAVE SRBIJE NA JEDNOM MESTU - Šta je na spisku? Predsednik Vučić najavio i 2 NOVE! Jeste li na listi?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je ozbiljnu pomoć države različitim grupama građana među kojima je i pomoć za srednjoškolce!

On je gostujući sinoć u emisiji "Hit tvit", najavio novu pomoć države, koja će obradovati tinedjžere - srednjoškolce.

- Razgovarali smo oko nekih dodatnih mera. Ljudi će biti obradovani. Prebacićemo u narednih 10 dana novac u iznosu od 10.000 dinara svakom srednjoškolcu u našoj zemlji - naveo je Vučić i dodao da će se novac prebacivati preko majki, gde nema majki biće preko oca.

Predsednik je istakao da je ovo važna mera pred praznike, kako bi roditelji mogli da obraduju svoju decu poklonima.

Za studente pomoć države 1.000 dinara na studentske kartice

Prijave za studentske kartice počele su 13. novembra, prilikom čega se predviđa da će svih 240.000 studenata dobiti kartice 1. januara 2024. godine, sa brojnim pogodnostima koje će olakšati život i studiranje.

Studenti će u sklopu programa dobiti i tekuće račune u banci "Poštanska štedionica", a kako je Vučić sinoć najavio, na studentske kartice biće uplaćeno po 1.000 dinara svakom studentu.

Penzionerima i studentima popust za vozne i avio-karte

Predsednik Vučić je najavio penzionerski popust za najstarije sa karticama, koje im garantuju popust od 30 odsto za vozne, odnosno, 15 odsto za avio-karte. Sa druge strane, studentske kartice počeće se izdavati 1. decembra, i za njih će važiti 20 odsto popusta za vozne, odnosno 10 odsto za avio-karte "Er Srbije".

Sve što treba da znate o studentskim karticama, možete pronaći u našem odvojenom tekstu.

10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći

Oko 221.000 Srba od 1. decembra može da očekuje isplatu novih 10.000 dinara pomoći države, najavio je krajem oktobra predsednik Aleksandar Vučić. Naime, ova runda državne pomoći leći će na račune svim korisnicima socijalne pomoći, kao i svim slepim, dementni, i starijim osobama sa neizlečivim bolestima.

- Po 10.000 dinara korisnicima socijalne pomoći biće isplaćeno oko 1. decembra, a slepim, dementnim, starijim osobama sa neizlečivim bolestima biće takođe isplaćeno po 10.000 dinara, a u pitanju je oko 51.000 korisnika, objasnio je Vučić.

Od oktobra meseca svi korisnici socijalne pomoći primaju isplate na isti datum. Preciznije 20. oktobra isplaćene su sledeće naknade:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i dodataka za pomoć i negu drugog lica

Naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

Dečiji i roditeljski dodatak

Naknade zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta direktno od strane Ministarstva po novom zakonu.

Pomoć države za sve koji imaju dugove zbog neplaćenih računa

Svi građani koji imaju dug zbog neplaćanja računa od 1. novembra ove godine moći će da reprogramiraju isti, i to prema uslovima koji njima odgovaraju. U zavisnosti od broja rata koje izaberu građanima će se obrisati i do 15 odsto glavnog duga.

Naime, Grad Beograd i Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" od 1. novembra ove do 30. aprila iduće godine sprovode novu pomoć države, tj. akciju reprograma duga po najpovoljnijim uslovima za korisnike komunalnih usluga.

Svim građanima pružena je mogućnost da izmire dugovanja dospela do 31. avgusta 2023. godine na više mesečnih rata, uz otpis kamate i umanjenje glavnog duga i do 20 odsto, tačnije korisnicima će pored kamate obrisati i deo glavnice, od 5 do 15 odsto!

Smanjenje računa za struju za ovu grupu građana

Nakon što je struja poskupela 1. novembra za 8 odsto, država je obezbedila mogućnost da se računi za električnu energiju umanje tokom sezone.

Ovi popusti su posebno rezervisani za penzionere kojima penzija ne prelazi 21.766,26 dinara, koji će imati pravo da umanje račune i za 1.000 dinara tokom grejne sezone.

Pored ovoga, najavljene su još tri vrste popusta:

Domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije tokom ove grejne sezone EPS će odobravati popust od 20 do 40 odsto popusta na mesečni račun, što je više nego prošle zime.

Domaćinstva koja smanje potrošnju za pet do 15 odsto u odnosu na isti mesec u prethodne dve godine u kom je ostvarena veća potrošnja, dobiće popust od 20 odsto. Za uštedu od 15 do 20 odsto umanjenje je 25 odsto, a za uštedu od 20 do 25 odsto obračunavaće se 30 odsto popusta.

Evo šta tačno piše u novoj Uredbi za popuste za struju i gas

Za domaćinstva koja smanje potrošnju električne energije za 25 do 30 odsto biće popust od 35 odsto, dok će najveći popust od 40 odsto dobiti oni koji smanje potrošnju za više od 30 odsto.

EPS će, uz popust za izmirenje računa na vreme, domaćinstvima obračunati i popust od pet odsto ukoliko učešće niže tarife u mesečnom obračunu uvećaju za najmanje pet odsto u odnosu na isti mesec 2022. godine.

Podsticanje zapošljavanja mladih u 4 faze

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata", koji će biti realizovan kroz četiri faze.

Prva faza je realizovana do 31. oktobra, u kojoj su se prijavljivali poslodavci za učešće u programu. Druga faza je trajala do 24. novembra i bila je namenjena nezaposlenim licima.

Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Kako se navodi, poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će poslodavci obaviti u periodu od 27.novembra do 8. decembra. U roku od sedam dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu će biti objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.

Četvrta faza, ove pomoći države, realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata. Početak osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 1. januara do 15. januara 2024. godine.

Pomoć penzionerima, ali ne isključivo samo njima, do kraja novembra

Ministar finansija Siniša Mali istakao je na sednici Skupštine Srbije da će pomoć države od 20.000 dinara biti isplaćena penzionerima 30. novembra ove godine, u predlogu budžeta za 2024. godinu.

Ova vrsta pomoći države biće isplaćena svim korisnicima penzija i privremenih naknada, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade kod PIO Fonda.

Najlepša vest je da će pomoć sledovati automatski i da nema potrebe za posebnu prijavu.

Pored penzionera, pomoć čeka i korisnike penzija i privremenih naknada, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, kao i invalidnoj deci i korisnicima privremene naknade kod Fonda.

Povećanje penzija i standarda života do kraja godine

Nakon oktobarskog povećanja penzija za 1,65 miliona najstarijih, penzionere očekuje još jedno povećanje januara 2024. godine, kada će se prosečna primanja povećati na 45.500 dinara, ili u proseku oko 8.800 dinara više.

Pomenuta povećanja penzija će iznositi:

5,5 odsto od 1. oktobra 2023. (na čeku će se to osetiti u novembru)

14,6 odsto od 1. januara 2024. (na čeku će se to osetiti u februaru)

Pored povećanja penzija, država priprema i novu Strategiju za penzionere u kojoj piše da su ciljevi povećanje svesti o potrebama starih, unapređenje pristupa uslugama, posebno starijima u ruralnim područjima, pristup učenju, sportsko-rekreativnim i kulturnim sadržajima, unapređenje volonterskih aktivnosti i institucionalne zaštite starijih.

Preduzetnicama bespovratna sredstva iz budžeta

Potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, najavio je avgusta da je za podsticanje ženskog preduzetništva namenjeno 600 miliona dinara bespovratnih sredstava iz budžeta.

- Posebno me raduje što su opredeljena sredstva sada šest puta veća nego ranije, s obzirom da je prethodnim konkursom za program za žene i mlade bilo opredeljeno 100 miliona dinara, a sada je samo za žensko preduzetništvo namenjeno 600 miliona dinara, dok iznos bespovratnih sredstava ide i do 50 odsto, što je najviši procenat po svim našim programima podrške preduzetništvu - naveo je tada Siniša Mali komentarišući ovaj vid pomoći države.

Novih 500.000 vaučera za odmor u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će biti produžen rok za upotrebu preostalih 40.000 vaučera za odmor, kao i da građani od 1. januara naredne godine mogu da očekuju novih 500.000 vaučera za odmor u Srbiji.

Pravo na ovu pomoć države u Srbiji imaju:

penzioneri

nezaposlena lica, odnosno korisnici posebnih novčanih naknada

zaposleni građani, čija primanja ne prelaze 70.000 dinara

ratni vojni invalidi i civilni invalidi

poljoprivrednici

studenti

Vrednost vaučera za odmor iznosi 5.000 dinara, navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Povećanje subvencija pčelarima i u 2024. godini

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Jelena Tanasković, istakla je na 6. Pčelarskom sajmu jugoistočnog Balkana "Otvoreni Balkan", da su pčelari dobijali po 800 dinara po košnici u tekućoj godini, a da će se taj iznos u 2024. godini povećati na 1.000 dinara.

- Vrlo ambiciozan zahtev, nemam ništa protiv, ali moramo biti realni, od sledeće godine dobijaće 1.000 po košnici i to je samo jedna subvencija koja ide iz direktnih davanja. Takođe, drugo ulaganje u opremu, marketing, preradu ili u svoju proizvodnju znate da možete da subvencionišete, odnosno da možete da koristite mere koje je država obezbedila - rekla je Jelena Tanasković.

Autor: