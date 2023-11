KLINIČKI CENTAR SRBIJE: Urađena 100. operacija ugradnje bajpasa na kucajućem srcu! Dr Grujić: Velika stvar za našu zemlju

U Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), pre nekoliko dana je urađena 100. minimalno invazivna operacija ugradnje bajpasa na kucajućem srcu. Srbija je uvođenjem te procedure u operativni program postala jedna od tri zemlje u Evropi koje to uspešno sprovode.

Kardiohirurg dr Danko Grujić kaže da je u pitanju velika stvar za našu zemlju. On dodaje da su te operacije započele pre nešto više od godinu dana, nakon njegovog ličnog obučavanja i edukacije na klinici u Dortmundu kod profesora Alberta.

- Taj profesor je došao kod nas u junu na klininku gde je asistirao na dve ozbiljne operacije, nakon čega smo i mi počeli svakodnevno da ih radimo. To je bilo teško vreme, vreme korone, kada sam bio njegov gost, a još veća stvar je to što je on bio kod nas u gostima - priča Grujić.

Grujić je istakao da je osnovni benefit mali rez, jer se ne preseca grudna kost.

- Za mene još veći značaj jeste izbegavanje vantelesnog krvotoka, ondosno zaustavljanje srca. Srce sve vreme radi, i sve bajpaseve takođe. Na početku smo radili pacijente sa jednim bajpasem, a kasnije smo počeli da radimo i dva odjednom. Naš najveći uspeh je što smo uveli rešavanje bolesti višedusovne bolesti - naveo je Grujić.

Kako kaže, timski rad je neophodan, da bi svaka ovakva operacija bila uspešna.

